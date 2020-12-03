GSB KYK burs-öğrenim kredisi sonuçları

KYK sonuçları açıklandı iddiası sonrası binlerce üniversite öğrencisi 2020 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları için KYK burs sonuçları sorgulama sayfasına akın etti. Yoğunluk nedeniyle bir süre KYK sonuç sayfasına ulaşılamazken kısa sürede KYK burs başvurusu sonuçlarının açıklamadığı öğrenildi. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Yükseköğrenim öğrencilerinin eğitimine destek olmak amacıyla verilen KYK burs sonuçları sosyal medya gündeminden düşmüyor. KYK kredi ve burs başvuru sonuçları aralık ayının girmesiyle birlikte birlikte daha da merak edilmeye başlandı.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor, sonuçlar açıklandıktan sonra taahhüt onaylama süreci başlayacak ve 2021 Ocak ayından itibaren öğrenciler KYK kredi veya burslarını almaya başlayacak. KYK burs sonuçları e devlet üzerinden ve sonuc.kyk.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanacak.

KYK bursu ne kadar?

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.