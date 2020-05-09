  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Grup Yorum üyesi Gökçek defnedildi

Girdiği açlık grevi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek Kayseri’de defnedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 23:08:51 -
Grup Yorum üyesi Gökçek defnedildi

Girdiği açlık grevi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek Kayseri’de defnedildi.


323. gününde girdiği açlık grevine ara vermesinin ardından hastaneye kaldırılan ve buradaki tedavilerine rağmen hayatını kaybeden


Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, Kayseri’de defnedildi. Dün akşam saatlerinde cenazenin getirilmesi ve bugünkü defin işleminin sonlanmasına kadar güvenlik güçleri olumsuzluk yaşanmaması için kentte geniş güvenlik önlemi aldı. Yoğun güvenlik önlemi altındaki cenaze törenine katılarak slogan atıp pankart açmak isteyenleri polis mezarlıktan uzaklaştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı