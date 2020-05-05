Groupe PSA Türkiye'nin Torbalı'daki yedek parça deposu faaliyete başladı

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA Türkiye, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları için Torbalı’daki tesisini yedek parça dağıtım deposu olarak işletmeye başladı.

Groupe PSA Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, İzmir Torbalı lokasyonunda yapılandırılan yedek parça deposunun faaliyetine başladığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, grubun, Türkiye ekonomisi ve pazarına inandığını belirterek, deponun dört markaya hizmet verdiğini bildirdi. Cornuaille, Groupe PSA’nın sahibi olduğu Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarıyla birlikte yatırımlarına ve büyümeye devam edeceklerini kaydetti.



Verilen bilgiye göre, Haziran 2019'da grubun sahibi olduğu Opel markasının Torbalı ilçesinde yer alan arazisine yatırım yapacağını açıklayan Groupe PSA Türkiye, yılın başında Peugeot, Citroen ve DS markalarına ait İstanbul’daki depoların Torbalı’ya taşınma sürecinin tamamlandı.

Tüm Groupe PSA markaları için merkez depo haline gelen tesisin, yapılan yeni yatırımlarla, kapasitesi ve kullanım oranı artırıldı. Toplam 18 bin metrekarelik kapalı alana ve 45 bin referansı stoklayabilme kapasitesine sahip lojistik merkez, Türkiye geneline yayılmış sekiz Distrigo platformuna günlük sevkiyat yapan yeni bir yapıya dönüştürüldü.

Tesiste, markalara ait ithal parçaların yanı sıra, yurt içinden tedarik edilen yedek parça, aksesuar ve sarf malzemeleri de stoklanıyor.







