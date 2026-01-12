Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor!

"Avrupa masaya yumruğunu vurmalı"

Almanya Yedek Askerler Birliği Başkanı Patrick Sensburg, Bild gazetesine yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme oturdu. Trump'ın Grönland konusunda "Şaka yapmadığını" belirten Sensburg, Avrupa'nın bölgede seyirci kalmaması gerektiğini savundu. Sensburg, Danimarka komutasında en az bir Avrupa tugayının derhal adaya sevk edilmesi gerektiğini belirterek, Alman ordusunun burada kalıcı eğitim tesisleri kurmasını talep etti.

Trump: "Mülkiyeti almamız gerekiyor"

Gerilimin fitilini ateşleyen ise ABD Başkanı Donald Trump’ın sömürge dönemlerini andıran çıkışları oldu. Grönland'ı bir şekilde alacaklarını ifade eden Trump, bölgedeki askeri varlığın yetersiz olduğunu ve tam mülkiyete ihtiyaç duyduklarını söyledi. Trump, "Biz almazsak Rusya veya Çin alacak" diyerek meseleyi bir ulusal güvenlik krizi olarak tanımlarken, NATO müttefiklerinin endişelerine ise "Onların bize daha çok ihtiyacı var" sözleriyle karşılık verdi.

İngiltere gizli planlar peşinde mi?

İngiliz basınına sızan haberlere göre, Londra yönetimi de boş durmuyor. The Telegraph gazetesinin iddiasına göre İngiltere; Fransa ve Almanya ile görüşerek adaya bir "Koruma gücü" çıkarma planını masaya yatırdı. Bu planın temel amacı, sadece Rusya ve Çin’i değil, müttefik görünümlü ABD’nin ilhak niyetlerini de caydırmak.

Mittenwald'dan buzullara eğitim köprüsü

Alman siyasetçi Sensburg, bu askeri hareketliliğin bir fırsat olduğunu da savunuyor. Almanya'daki meşhur Mittenwald dağ eğitim okulunun bir benzerinin Grönland’da kurulabileceğini belirten yetkili, bu sayede Avrupa ordularının kış şartlarında daha güçlü bir şekilde kenetlenebileceğini kaydetti.

Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD’nin egemenlik devri taleplerini sert bir dille reddetmişti. Ancak artan Rus ve Çin denizaltı faaliyetleri ile Batı başkentlerinden gelen askeri üs talepleri, adanın huzurunu uzun süre kaçıracak gibi görünüyor.