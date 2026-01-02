  • İSTANBUL
Teknoloji Grok insanların çıplak görsellerini üretiyor
Grok insanların çıplak görsellerini üretiyor

Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk’ın sahibi olduğu X, Grok isimli yapay zekayı uzun süre önce duyurdu. Geçtiğimiz sene küfürlü cevaplarıyla gündeme gelen Grok, şimdi de insanların çıplak görsellerini üretmeye başladı. İstismara zemin hazırlayan bu kontrolsüz yapay zeka aracına karşı uzmanlar acil önlem alınması için çağrı yaptılar.

Milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'in yapay zeka robotu Grok'un skandalları bitmek bilmiyor. Toplumun ortak payda ve değerlerine ağır küfür ve hakaretler bulunmasıyla da daha önce gündem olan Grok gelen tepkiler sonucu algoritmalarında değişikliğe gitmiş ve küfür/hakaret içerikli sohbetlerini kısıtlamıştı.

Yapay zeka Grok'un son dönemde özellikle kadınları hedef alan, cinsel istismar niteliği taşıyan kurgusal görseller ile birlikte müstehcen içerikli konuşmalarını artırması kamuoyunun tepkisini çekti.

Uzmanlar, hem X hesabı olan çocukların hem de uygunsuz görseli üretilen kadınların platformdaki müstehcen içeriklerden olumsuz yönde etkilenebileceği uyarısını yaptı. Vatandaşlar ve uzmanlar kontrolsüz biçimde artan kurgusal fotoğraflara yönelik 'acil önlem' çağrısında da bulunarak denetimlerin artırılmasını istedi.

Öte yandan; Platformun sahibi Elon Musk'ın da Grok üzerinden kendisiyle ilgili yapılan benzer görsellere hesabında yer vermesi dikkatleri çekti.

Dünyadaki birçok ülke; Tiktok, X, Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat ve benzeri platformlara yönelik uygunsuz içerikleri nedeniyle kısıtlama ve erişim engelleri uyguluyor.

Grok’taki kontrolsüz üretim, sosyal medyada büyük tepki çekti. İstismarcı müptezellere sapıklıklarını yaymak için fırsat tanıyan bu rezillik, sağ duyulu insanları çileden çıkarıyor. Bir kullanıcı, karşılaştığı skandal mesajı kendi hesabından yayınlayarak herkesi uyardı. Buna göre bir ahlaksız, kadının fotoğrafını Grok’a yükleyerek, uygunsuz bir görsel üretti. Bu rezilliği paylaşan sayfa, “Artık herkes gereken önlemi almalı” ifadesini kullandı.

