Bartın haber - Son dakika: Bartın'da son vaka sayısı! Bartın olay

Son dakika haberine göre Bartın Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. Vali Nurtaç Arslan tarafından patlama nedeninin henüz belli olmadığı duyurulan olaya ilişkin son durum bilgilerine erişmek isteyenler son dakika Bartın'da ne oldu, Amasra'da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan son dakika Bartın'da ne oldu, Amasra'da maden ocağı patlaması mı oldu, ölü - yaralı var mı, son durum nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

TTK Amasra Taşkömürü Müessesesinde patlama olduğu haberi son dakika olarak duyuruldu.

BARTIN'DA NE OLDU, AMASRA'DA MADEN OCAĞI PATLAMASI MI OLDU, SON DURUM NEDİR?

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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN ACI AÇIKLAMA, VEFAT SAYISI YÜKSELDİ

Güncel: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Bartın-Amasra maden ocağı patlamasında hastaneye ulaşan kişi sayısının 21, bu sayıdan vefat eden sayısının 14 kişi olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili, "110 kardeşimiz orada çalışıyordu, Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı, 21 kardeşimiz hastaneye sevk edildi, maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti" dedi. Bakan Dönmez de patlamanın sebebinin ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın olduğu bölgeye gitti.

"14 kardeşimiz hayatını kaybetti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeden açıklamalarda bulundu.

Soylu, hastaneye kaldırılan 21 kişiden 14'ünün hayatını kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burda bir sahra hastanesi oluşturuluyor. Çok üzüntü duyduğumuz bir tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu, bir kısmı üst katta olanlar çıktı, kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı, hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti, maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 7 kardeşimiz de hastaneye intikal halinde. 3 kardeşimiz yoğun bakımda, yanık olanların da bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Öncelikle aşağıda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Oradaki kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Çeşitli zaman dilimlerinde bilgileri sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızdan da farklı bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. Başımız sağolsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 yaralının olduğunu bildirmişti. Açıklaması;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye’ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun.

Son dakika Bartın Maden Ocağı patlaması olayına ilişkin detaylar şöyle; Bartın Olay Amasra

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde saat 18.15 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve mahsur kalan işçilerimize geçmiş olsun dileklerimizle dualarımızı gönderiyoruz. Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Sorumlu Bakanlıklardan biri olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgeye ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde TTK Genel Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahliye ekipleri seferber edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bir işçi daha 3 saat sonra madenden yaralı olarak kurtarıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan: 12 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

BARTIN VALİSİ ARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessesesi İşletmesinde medyana gelen patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti. Kendilerine saat 18.15'te bilgi geldiğini ifade eden Arslan, "-300 kotunda, -250 kodunda 74 arama kurtarma ekibi arkadaşımız kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şuan altıncı yaralımızı çıkarıyoruz. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. TTK'nın uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez yoldalar, 1.5 saat sonra burada olacaklar" diye konuştu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Amasra'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak AFAD, "Geçmiş olsun Amasra! Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir." denildi.

VALİ ARSLAN, OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİYLE GÖRÜŞTÜ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne geldi. Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında trafo kaynaklı patlama meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan patlamanın ardından siyasiler sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları paylaştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: DEVLETİMİZ BÜTÜN İMKANLARIYLA OLAY YERİNDEDİR

Konu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Bartın'ımıza geçmiş olsun. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir. Tüm imkanlar seferber edilmiştir.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR

'Devletimiz tüm kurumlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir.' diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da "Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki işçi kardeşlerimize geçmiş olsun. Can kaybı olmaması tek temennimiz. Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: GEÇMİŞ OLSUN BARTIN

'Geçmiş olsun' dileklerini sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçmiş olsun Bartın. Dualarımız, madende meydana gelen patlamada sonucu mahsur kalan işçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını için. Devletimizin ilgili tüm birimleri vatandaşlarımızın yanında görevleri başındadır.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: CENAB-I HAK ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ KORUSUN

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Şentop mesajında, "Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla çalışmaktadır. Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.

BAKAN NEBATİ: DEVLETİMİZ, İLGİLİ TÜM KURUMLARIYLA TEYAKKUZ HALİNDE

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız, tüm maden işçilerimizin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmaları için" dedi

BAKAN YANIK: DUALARIMIZ BARTIN İLE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Dualarımız Bartın ile... Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının yaşanmaması en büyük temennimiz. Psikososyal destek ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'da, maden ocağında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TÜM KURUM VE KURULUŞLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Altun, "Tüm kurum ve kuruluşlarımız, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Bartın hava durumu: Cuma 22:00 Çok bulutlu

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