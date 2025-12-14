Gripten hemen kurtulmak için mutlaka bunları deneyin: Mikroplar parçalanıyor, koruma sağlayan Ne! Neler var

Grip sonrası hissedilen halsizlik ve rahatsızlıklardan bir an önce kurtulmak istiyorsanız hemen beslenme düzeninizi değiştirmekle işe başlayabilirsiniz. güvenliğini tehlikeye düşürme bunları gribe karşı koruma sağlayabilir!

DOMATESİ PİŞİREREK TÜKETİN!

Çoğu kişi domatesin sebze olduğunu düşünür ancak domates içerisinde bolca A ve C vitamini bulunan bir meyvedir. Mevsimindeyse neredeyse bütün öğünlerin vazgeçilmezidir. Gerek pişirerek gerekse çiğ olarak bol bol tüketilen bir meyvedir.Domates içerisinde bulunan likopenin antioksidanının,pişirildiği takdirde vücutta emilim oranı artmaktadır. Vücut tarafından emilen likopenin serbest radikalleri ortadan kaldırır ve bağışıklık sistemini güçlendirerek iyileşme sürecini hızlandırır.

SARIMSAK

İçerisinde bulunan kükürt miktarının fazlalığından koku yayan soğan ve sarımsaktan, tadını beğensek de kaçmak zorundan kalabilir. Ancak unutmayın ki sarımsak doğal bir antibiyotiktir. Anti mikrobiyel etkisi ile direnci ve bağışıklık sistemini arttırır. Ancak özelliklerini yitirmemesi için çiğ olarak tüketmek daha yararlı olacaktır. Hastalığa yakalandığınız dönemlerde özellikle çorbalara bol bol eklediğiniz sarımsak vücut direncini arttıracak ve çok kısa bir sürede ayağa kalkmanızı sağlayacaktır.

PANCAR SUYU

İçerisinde bolca bulunan nitrat sayesinde kan akışını düzenler ve hücrelere daha fazla oksijen iletilmesini sağlar.Grip ve nezle gibi dönemlerde yorgun düşen vücudunuzu canlandırmak için bu süreçte günde en az 2 bardak pancar suyu içmeniz gereklidir.



Pancar suyu gibi kırmızı et de demir ve çinko kaynağıdır ve hücrelere oksijen taşımaya yardım ederler.Bu durum hızlı iyileşmeyi sağlar.Kırmızı et içinde bulunan minerallerin daha faydalı olması için yanında bol limonlu salata tüketebilirsiniz. Kalp hastalığınız yoksa haftada 2 3 kere tüketebilirsiniz.

BALIK YEMEK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN

İçerisinde bolca bulunan omega 3 yağ asitlerinden dolayı anti inflamatuar özelliği gösterir.Bu durum vücutta bulunan bakteriler, parazitler ve konakçılara karşı adeta düşman gösterir. Böylece iyileşme süreci hızlanır. Eğer mevsimiyse haftada bir ya da iki kere tüketebilirsiniz.

LİMON

Çoğu kişinin bildiği grip zamanlarının en faydalı yiyeceklerinden biri olan limon,içerisinde bulunan C vitamini sayesinde grip ve nezle dönemlerde vazgeçilmezlerdendir. C vitaminini tamamen kullanmak için tazeyken tüketmek gerekir. Örneğin meyve suyu içine sıkacaksanız içmeden hemen önce,salataya sıkacaksanız da yemeden hemen önce kullanmalısınız.Bütün meyvelerde olduğu gibi de en fazla vitamin kaynağının posasında olduğunu unutmayın.

BAHARATLAR

İçerilerinde bulundurdukları antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirirler. Özellikle birkaç baharat enfeksiyonları bile iyileştirme özelliği gösteriyorlar. Ancak unutmayın ki hazır baharatların içerisinde ne olduğunu bilemezsiniz bu yüzden de içeriğini bildiğiniz ve ağzı kapalı ürünleri almaya dikkat etmelisiniz.