Grip değil adeta 'süper' virüs! Türkiye'de acil servisler alarm veriyor: H3N2 mutasyonlu grip ve Covid kıskacında kış kabusu

Özel bir hastanenin acil servis sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpar, H3N2'nin yeni bir virüs olmadığını, yıllardır görülen influenza A'nın bir alt tipi olduğunu belirterek, bu sezonu farklı kılanın H3N2'nin ‘K alt soyu'nun dünya genelinde baskınlaşması olduğunu söyledi. Alpar'ın aktardığına göre Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da doğrulanan grip vakalarının yüzde 80-90'ına kadarının H3N2 olduğunu bildiriyor. grip sezonu da normalden yaklaşık bir ay erken ve daha yoğun başladı.

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye için Sağlık Bakanlığı'nın bu varyantı "mevsimsel" olarak değerlendirdiğini hatırlatan Alpar, sahadan gördükleri tabloyu şöyle özetledi: "Üst solunum yolu enfeksiyonu ile gelen hastaların çok büyük kısmı grip benzeri. Hastalar ani başlayan yüksek ateş, yaygın kas-eklem ağrısı ve “yatak döşeğe düşüren” bir halsizlik tarif ediyor. Öksürük ve bitkinlik, çoğu kişide 10-14 güne kadar uzayabiliyor. Bu da 'Bu sene grip çok uzun sürüyor' algısını güçlendiriyor."

"Çok hızlı yayılıyor" uyarısı

Alpar, uluslararası verilerin bu alt soyun "öldürücü" olduğuna dair net kanıt sunmadığını, ancak daha hızlı yayıldığını belirterek, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde hastaneye yatış ihtiyacını artırabildiğini söyledi. "Ağır ve uzun sürüyor" algısının, bulaşıcılık artışı, toplum bağışıklığının bu alt soya görece düşük olması ve üstüne binen diğer enfeksiyonlarla hastalık yükünün artmasından kaynaklanabileceğini dile getirdi.

"Covid tamamen bitti değil, dalga dalga gelecek"

Alpar, eylülde "Nimbus", "Stratus" gibi Omicron alt varyantlarıyla dalgalı bir artış beklendiğini, sonbaharın başında başvurularda artış gözlediklerini, kış ilerledikçe dengenin grip lehine değiştiğini ancak son günlerde acillerde yeniden koronavirüs yoğunluğu görüldüğünü söyledi. Alpar, "Covid tamamen bitti değil, dalga dalga gelecek" senaryosunun gerçekleştiğini belirterek, koronavirüsün "altta sürekli akan, zaman zaman yükselen bir arka plan virüsü gibi" seyrettiğini ifade etti.

Neden hâlâ dolaşımda?

Alpar, koronavirüsün mevsimsel dalgalanmalara rağmen hâlâ baskın solunum yolu virüsleri arasında yer almasını şu başlıklarla anlattı:

Kapalı ve kalabalık ortamlar (okullar, toplu taşıma, AVM'ler, yılbaşı dönemi)

Maskesiz/normalleşmiş yaşam

Aşı yorgunluğu ve düşük aşılanma oranları

Bağışıklığın zamanla zayıflaması

Nimbus mu Stratus mu?

Alpar, baskınlığın bölgeden bölgeye değiştiğini, Avrupa ve Amerika'da Stratus (XFG), Batı Pasifik'te Nimbusun daha önde göründüğünü, Türkiye için "biri daha baskın" demenin zor olduğunu söyledi. İki varyant arasındaki farkların genetik soy ağacı, coğrafi dağılım ve semptom profilinde küçük farklılıklar olabildiğini belirtti. Mevcut kanıtların ağır hastalık açısından belirgin bir kötüleşme göstermediğini, risk değerlendirmelerinin ek halk sağlığı riskini düşük tanımladığını, 2025–2026 sezonu için güncellenmiş Covid aşılarının Nimbus ve Stratus'a yakın suşları hedeflediğini aktardı.