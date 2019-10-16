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Grip aşısı ne zaman yapılmalı?

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte grip aşısına yönelik talep çoğaldı. Gripten korunmak isteyen vatandaşlar, grip aşısı için doğru zamanın ne zaman olduğunu merak ediyorlar. Grip aşısı ne zaman yapılmalı? İşte detaylar...

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:08
Grip aşısı ne zaman yapılmalı?

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte grip aşısına yönelik talep çoğaldı. Gripten korunmak isteyen vatandaşlar, grip aşısı için doğru zamanın ne zaman olduğunu merak ediyorlar. Grip aşısı ne zaman yapılmalı? İşte detaylar...

Grip aşısı ne zaman yapılmalı? 

Grip aşısı, her yıl bir önceki mevsim en çok rastlanan grip virüslerinin türlerine göre yeniden hazırlanır. Bu amaçla, 80 ülkedeki 110 laboratuardan elde edilen bilgiler, Dünya Sağlık Örgütü’nde toplanarak her yıl dünyada en çok hastalık yapmış olan ikisi A ve biri B olmak üzere üç değişik virüs grubu belirlenir.

Grip aşısı sadece gripten korur. Aşı olduğunuz halde basit nezle türü viral infeksiyonları gerçirebilirsiniz. Bu aşının etkisiz olduğu anlamına gelmez.

Aşının koruduğu grip hastalığı, 38.5 derecenin üzerinde ateş, kas ağrıları ve gene durum bozukluğu ile birlikte giden bir hastalıktır.

Grip aşısı, grip salgınları baslamadan önce yaptırılmalıdır. Bunun için ideal dönem ekim-kasım-aralık aylarıdır.

Grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Bu nedenle grip aşısının bir grip salgınından en az 2 hafta önce yapılmış olması gerekir.

Aşının koruyuculugu, genellikle 6-12 ay kadardır.

Sağlık Bakanlığı, grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılmasının önerildiğini, bununla birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabileceğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulunun 2015'de yaptığı açıklamada, gribin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mevsimsel olarak yaygın görülebildiğine işaret ediliyor. Gripten korunmada bilinen en etkili yöntemin aşı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Grip aşısının etkinliği, her sene dolaşan virüsle aşı içeriği aynı olduğunda artmaktadır. Ülkemizin bilimsel verileri değerlendirildiğinde grip aşısının eylül-aralık ayları arasında yapılması önerilmekle birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabilir. Gripten korunmak için aşılanmanın yanı sıra sık sık su ve sabunla eller yıkanmalı, öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burun tek kullanımlık kâğıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Mendil yoksa kolun iç yüzüne hapşırılmalı, içinde bulunulan mekanlar havalandırılmalı, grip belirtileri olan kişilerin evde istirahat etmeleri sağlanmalıdır."

Her yıl grip aşısı yaptırılmalı mı?

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:08
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