Koronavirüs salgını aşıların önemini bir kez daha kanıtlamış oldu. Uzmanlar bu yıl ekim ve kasım aylarında mevsimsel grip ve koronavirüs salgını sebebiyle hastanelerin yoğun olabileceğini bu sebeple maske mesafe hijyen kurallarının yanı sıra risk gruplarının grip aşısı yaptırmaları gerektiğini vurguluyor. Peki, grip aşısı ne zaman nerede yaptırılır?

Grip aşısı ne zaman yapılır? | Sağlık ocağında grip aşısı yapılıyor mu?

Grip aşıları eylül ayı itibariyle eczanelere ve sağlık kuruluşlarına gönderiliyor. Risk grubundaki vatandaşların eylül aralık ayları arasında grip aşısı olması gerektiği belirtiliyor. Ancak Sağlık Bakanlığı ve hekimler grip aşılarının mart ayı sonuna kadar yaptırılabileceğini ifade ediyor. Grip aşıları eczanelerin yanı sıra tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor.

Grip aşısı ücretsiz mi? | Grip aşısı kimler için ücretsiz 2020

Grip aşıları risk grubunda bulunan kişiler için ücretsizdir. İşte, grip aşının ücretsiz yapıldığı gruplar:

65 yaş üstü vatandaşlar,

Hamileler

Kronik hastalıkları bulunanlar,

Bütün risk grupları için ücretsizdir.

Grip aşısının yan etkileri var mı?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi grip aşısında da bazı kişilerde yan etkiler görülebilir. İşte, grip aşısının yan etkileri:

Grip aşısının ardından yüzde on beş-yirmi oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Vücudun tamamını etkileyen yan etkilerin görülmesi ise nadir bir durumdur. Grip aşısı yüzde birin altında ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler gösterebilir. Bu yan etkiler aşıdan 6-12 saat sonra ortaya çıkıp bir iki gün içerisinde kendiliğinden geçmektedir.

Bazı kişilerde grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısının uygulanmasının ardından bazı kişiler grip olduklarını söylemekte. Ancak bu durum genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşturmaz.

Aşıların sağlık merkezlerinde veya doktor kontrolünde uygulanması tavsiye edilir.