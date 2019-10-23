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Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşıları ne zaman dağıtılacak? 2019 grip aşısı dağıtımı

Kış aylarının gelmesiyle beraber, nefes, öksürük, hapşırma ile bulaşan soğuk algınlığı ve grip kendisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Özellikle kapalı alanlarda daha hızlı buluşan bu hastalığa karşı yapılacak olan aşı, 65 yaş üstü bireyler, solunum yolu ve akciğer hastaları, kanser tedavisi gören kişiler için büyük önem taşıyor. Peki, grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşıları ne zaman dağıtılacak? Kimler grip aşısı yaptırmalı? Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı? İşte detaylar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:36
Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşıları ne zaman dağıtılacak? 2019 grip aşısı dağıtımı

Kış aylarının gelmesiyle beraber, nefes, öksürük, hapşırma ile bulaşan soğuk algınlığı ve grip kendisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Özellikle kapalı alanlarda daha hızlı buluşan bu hastalığa karşı yapılacak olan aşı, 65 yaş üstü bireyler, solunum yolu ve akciğer hastaları, kanser tedavisi gören kişiler için büyük önem taşıyor. Peki, grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşıları ne zaman dağıtılacak? Kimler grip aşısı yaptırmalı? Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı? İşte detaylar...

Grip aşıları ne zaman dağıtılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, grip aşılarının her yıl yenisinin hazırlandığını, bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığını belirterek, aşıların üretim ve dağıtım tarihlerinin bu nedenle yıldan yıla farklılık gösterebildiğini söyledi.

Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve sağlık kuruluşlarına dağıtımının ekim ayı içinde başlayacağının daha önce açıklandığını anımsatan Koca, "Söylediğimiz gibi ilk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı ancak anlıyoruz ki talep yoğunluğu sebebiyle aşılar azalmış. Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak. Bu yıl toplamda piyasaya verilecek aşı miktarı 1,2 milyon doz olacak." bilgisini verdi.

Kimler grip aşısı yaptırmalı?

Gebeler, 6 ay-5 yaş arası çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki kişiler, HIV/AIDS veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, astım, kronik kalp veya akciğer hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları grip konusunda yüksek risk grubunda yer alıyor. Gribe karşı korunmada en etkili yolun aşılanma olduğuna dikkat çeken uzmanlar, her yıl aşı içeriği gözden geçirilmekte ve etkili yeni içerikli aşı üretilmektedir diyor.

Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?

Sağlık Bakanlığı, grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılmasının önerildiğini, bununla birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabileceğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulunun 2015'de yaptığı açıklamada, gribin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mevsimsel olarak yaygın görülebildiğine işaret ediliyor. Gripten korunmada bilinen en etkili yöntemin aşı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Grip aşısının etkinliği, her sene dolaşan virüsle aşı içeriği aynı olduğunda artmaktadır. Ülkemizin bilimsel verileri değerlendirildiğinde grip aşısının eylül-aralık ayları arasında yapılması önerilmekle birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabilir. Gripten korunmak için aşılanmanın yanı sıra sık sık su ve sabunla eller yıkanmalı, öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burun tek kullanımlık kâğıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Mendil yoksa kolun iç yüzüne hapşırılmalı, içinde bulunulan mekanlar havalandırılmalı, grip belirtileri olan kişilerin evde istirahat etmeleri sağlanmalıdır."

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:36
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