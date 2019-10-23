Havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Ani geçişler ise grip vakalarının artmasına yol açıyor. Uzmanlar özellikle risk grubunda yer alan kişilerin grip aşısı yaptırmasını tavsiye ediyor. Peki, grip aşısı ne zaman yapılır?

Grip, nezleyle karıştırıldığı için ülkemizde pek fazla önemsenmeyen hastalıklardan biridir. Ancak grip ölümcül sonuçlara varabilecek bir hastalıktır. Bu nedenle uzmanlar risk grubunda yer alan kişilerin mutlaka grip aşısı yatırmasını öneriyor.

Grip aşısı nedir?

Grip aşısı veya grip aşısı olarak da bilinen influenza aşıları, grip virüslerinin neden olduğu enfeksiyona karşı koruma sağlayan aşılardır.

Dünya Sağlık Örgütü virüsün değişikliklerini yakından takip edip, aşı içeriği için yıllık önerilerde bulunur. Her yıl aşı içeriği Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanır.

Son yıllarda kullanılan aşılarda influenza A’nın iki alt tipi ve influenza B’nin de bir alt tipi yer almaktadır. Hazırlanan aşı ile dolaşımda saptanan virüslerle antijenik benzerlik varsa aşı %50-80 korunma sağlayabilir. Sağlıklı erişkinlerde aşı ile sağlanan koruyucu antikor düzeyi influenza A için %80’in üzerinde bildirilmiştir. Yaşlılarda koruyuculuk daha düşük olmakla birlikte komplikasyonları ve ölümleri azalttığı bilimsel yayınlarla gösterilmiştir.

Kimler grip aşısı yaptırmalı?

Yüksek risk grubunda bulunan kişiler mutlaka grip aşısı yaptırmalıdır. Gebeler, 6 ay-5 yaş arası çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki kişiler, HIV/AIDS veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, astım, kronik kalp veya akciğer hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları grip konusunda yüksek risk grubunda yer alıyor. Saydığımız bu gruptaki kişilerin mutlaka grip aşısı yaptırması gerekiyor.

Grip aşısı kimler için ücretsizdir?

65 yaş üstü kişiler

Hamileler

Kronik hastalar

Bütün risk grupları için ücretsizdir.

Grip aşısının yan etkileri nelerdir?

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.

Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?

Havalar soğumaya başladıkça aynı soru zihninizi meşgul ediyor olabilir. İşte, merak ettiğiniz "Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?" sorusunun cevabını açıklıyoruz. Sağlık Bakanlığı eylül ila aralık ayları arasında risk grubunda bulunan kişilerin grip aşısı yaptırması gerektiğini belirtiyor.

Aralık ayından sonra grip aşısı yapılır mı?

Kış aylarında grip salgını riski bir hayli arttığı için Sağlık Bakanlığı grip aşısının en geç mart sonuna kadar yaptırılabileceğini vurguluyor.