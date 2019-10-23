0553 313 94 23

Grip aşısı ne zaman yapılır?

Havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Ani geçişler ise grip vakalarının artmasına yol açıyor. Uzmanlar özellikle risk grubunda yer alan kişilerin grip aşısı yaptırmasını tavsiye ediyor. Peki, grip aşısı ne zaman yapılır?

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:28
Grip aşısı ne zaman yapılır?

Havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Ani geçişler ise grip vakalarının artmasına yol açıyor. Uzmanlar özellikle risk grubunda yer alan kişilerin grip aşısı yaptırmasını tavsiye ediyor. Peki, grip aşısı ne zaman yapılır?

Grip, nezleyle karıştırıldığı için ülkemizde pek fazla önemsenmeyen hastalıklardan biridir. Ancak grip ölümcül sonuçlara varabilecek bir hastalıktır. Bu nedenle uzmanlar risk grubunda yer alan kişilerin mutlaka grip aşısı yatırmasını öneriyor.

Grip aşısı nedir?

Grip aşısı veya grip aşısı olarak da bilinen influenza aşıları, grip virüslerinin neden olduğu enfeksiyona karşı koruma sağlayan aşılardır.

Dünya Sağlık Örgütü virüsün değişikliklerini yakından takip edip, aşı içeriği için yıllık önerilerde bulunur. Her yıl aşı içeriği Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanır.

Son yıllarda kullanılan aşılarda influenza A’nın iki alt tipi ve influenza B’nin de bir alt tipi yer almaktadır. Hazırlanan aşı ile dolaşımda saptanan virüslerle antijenik benzerlik varsa aşı %50-80 korunma sağlayabilir. Sağlıklı erişkinlerde aşı ile sağlanan koruyucu antikor düzeyi influenza A için %80’in üzerinde bildirilmiştir. Yaşlılarda koruyuculuk daha düşük olmakla birlikte komplikasyonları ve ölümleri azalttığı bilimsel yayınlarla gösterilmiştir.

Kimler grip aşısı yaptırmalı?

Yüksek risk grubunda bulunan kişiler mutlaka grip aşısı yaptırmalıdır. Gebeler, 6 ay-5 yaş arası çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki kişiler, HIV/AIDS veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, astım, kronik kalp veya akciğer hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları grip konusunda yüksek risk grubunda yer alıyor. Saydığımız bu gruptaki kişilerin mutlaka grip aşısı yaptırması gerekiyor.

Grip aşısı kimler için ücretsizdir?

65 yaş üstü kişiler

Hamileler

Kronik hastalar

Bütün risk grupları için ücretsizdir. 

Grip aşısının yan etkileri nelerdir?

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.

Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?

Havalar soğumaya başladıkça aynı soru zihninizi meşgul ediyor olabilir. İşte, merak ettiğiniz "Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?" sorusunun cevabını açıklıyoruz. Sağlık Bakanlığı eylül ila aralık ayları arasında risk grubunda bulunan kişilerin grip aşısı yaptırması gerektiğini belirtiyor. 

Aralık ayından sonra grip aşısı yapılır mı?

Kış aylarında grip salgını riski bir hayli arttığı için Sağlık Bakanlığı grip aşısının en geç mart sonuna kadar yaptırılabileceğini vurguluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:28
  1. Grip aşısı ne zaman yapılır?
  2. grip aşısı ne kadar fiyatı 2019
  3. grip aşısı fiyat 2019
  4. grip aşısı nerede yapılır
  5. grip aşısı ücreti 2019
  6. grip aşısı 2019
  7. grip aşısı zararlımı
  8. grip aşısı çıktı mı
  9. Aralık ayından sonra grip aşısı yapılır mı?
  10. Grip aşısının yan etkileri nelerdir?
  11. Grip aşısı kimler için ücretsizdir?
  12. Kimler grip aşısı yaptırmalı?

YORUM YAZ

  • Kaktus SydneyKaktus Sydney13 sa önce
    Kizkardesim seneler once yaptirmisfi uc gafta agir grip oldu, sonra hastanede yatti zaturre teshisi ile; bunun ardindan astim oldu o gun bugundur astim krizleriyle hastaneden cikmiyor; asi mi asla diyor. Y

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor
  1. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  2. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  3. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  4. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  5. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  6. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  7. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  8. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  9. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  10. Galatasaray'da Küfür krizi!
  11. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  12. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  13. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  14. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  15. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  16. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  17. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  18. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  19. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  20. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  21. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  22. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  23. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  24. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  25. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  26. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  27. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
  28. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
  29. Lübnan'daki Filistinlilere..
  30. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi