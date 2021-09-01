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Griezmann tekrar Atletico Madrid'de

Atletico Madrid Kulübü, Barcelona forması giyen eski yıldızı Antoine Griezmann'ı transferin son dakikasında kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 11:46:00 -
Griezmann tekrar Atletico Madrid'de

Atletico Madrid Kulübü, Barcelona forması giyen eski yıldızı Antoine Griezmann'ı transferin son dakikasında kadrosuna kattı.

2019 yazında 120 milyon euro bedelle Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Griezmann, eski takımına geri döndü.

 

Atletico Madrid Kulübü, Fransız yıldızı 1+1 yıllığına kiraladı.
30 yaşındaki futbolcunun transferinin yaz dönemi penceresinin kapanmasına bir dakika kala gerçekleştiği bildirildi.

Antoine Griezmann'ın sözleşmesinde 40 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi.

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