  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Griezmann için sürpriz gelişme
Spor

Griezmann için sürpriz gelişme

Yeniakit Publisher
2024-07-27 11:22:00 -
Griezmann için sürpriz gelişme

MLS takımlarından Los Angeles FC, Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak istiyor.

İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ın takımdaki geleceği henüz netleşmiş değil.

L'Equipte yer alan haberde Los Angeles FC'nin Griezmann'ı 2025'te kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun gelecek sezon Atletico'da kalıp kalmayacağıyla ilgili kararı vermediği ancak kariyerini MLS'te sürdürmek istediği ifade edildi.

Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2025'te bitecek Griezmann'ın kontratında 10 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Los Angeles FC'nin serbest kalma maddesini bu yaz karşılayabileceği ancak Transfer için Griezmann'ın kararının beklendiği kaydedildi.

Atletico Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon 48 maça çıkan Antoine Griezmann, bu maçlarda 24 gol ve 8 asist kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tecrübeli oyuncu, 2021'de Atletico Madrid'e 2023'te geri dönmüştü.

Milli sol beki kaptı: Ne Trabzonspor, ne de Fenerbahçe!
Milli sol beki kaptı: Ne Trabzonspor, ne de Fenerbahçe!

Spor

Milli sol beki kaptı: Ne Trabzonspor, ne de Fenerbahçe!

Ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluğu için bunu yapacak! Ali Koç iyiden iyiye zırvaladı artık.. Bu şaka olsa gerek…
Ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluğu için bunu yapacak! Ali Koç iyiden iyiye zırvaladı artık.. Bu şaka olsa gerek…

Spor

Ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluğu için bunu yapacak! Ali Koç iyiden iyiye zırvaladı artık.. Bu şaka olsa gerek…

Fenerbahçe'de 2 ismin daha bileti kesildi! Başkan açıkladı: Mourinho istemedi ve...
Fenerbahçe'de 2 ismin daha bileti kesildi! Başkan açıkladı: Mourinho istemedi ve...

Spor

Fenerbahçe'de 2 ismin daha bileti kesildi! Başkan açıkladı: Mourinho istemedi ve...

Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum
Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Spor

Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23