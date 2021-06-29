  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'dan kritik Türkiye adımı! Tarih verildi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Rekor başvuru! 2,5 milyona yaklaştı
ABD'de Facebook kararı!
Spor Griezmann hangi takımla anlaştı? Griezmann kariyeri
Spor

Griezmann hangi takımla anlaştı? Griezmann kariyeri

Antoine Griezmann transfer | İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Harry Kane ve Jash Grealish'in ardından gündemine Antoine Griezmann'ı aldı. Peki, Antoine Griezmann kimdir kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 09:07:00 -
Griezmann hangi takımla anlaştı? Griezmann kariyeri

Antoine Griezmann  21 Mart 1991'de Fransa'da dünyaya geldi.  La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Fransız millî futbolcudur. Sol kanat bölgesinde oynamaktadır. Fakat forvet olarak da görev alabiliyor. 12 Temmuz 2019 tarihinde 120 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga takımlarından Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız oyuncunun serbest kalma bedeli ise 800 milyon euro olduğu açıklandı.

Fransız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Barcelona ile şimdiye kadar 99 maça çıkan Griezmann, 35 gol atıp 16 asist yaptı.

Alex de Souza hangi takımla anlaştı? Alex de Souza hangi takımı çalıştırıyor?
Alex de Souza hangi takımla anlaştı? Alex de Souza hangi takımı çalıştırıyor?

Spor

Alex de Souza hangi takımla anlaştı? Alex de Souza hangi takımı çalıştırıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay