Griezmann hangi takımla anlaştı? Griezmann kariyeri

Antoine Griezmann 21 Mart 1991'de Fransa'da dünyaya geldi. La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Fransız millî futbolcudur. Sol kanat bölgesinde oynamaktadır. Fakat forvet olarak da görev alabiliyor. 12 Temmuz 2019 tarihinde 120 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga takımlarından Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız oyuncunun serbest kalma bedeli ise 800 milyon euro olduğu açıklandı.

Fransız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Barcelona ile şimdiye kadar 99 maça çıkan Griezmann, 35 gol atıp 16 asist yaptı.