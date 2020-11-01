Gri listede aranan terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin ve Hakkari il jandarma komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2012'de örgüte katılan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 186'ya yükseldi.