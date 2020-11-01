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Gündem Gri listede aranan terörist teslim oldu
Gündem

Gri listede aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:16:00 -
Gri listede aranan terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin ve Hakkari il jandarma komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2012'de örgüte katılan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 186'ya yükseldi.

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