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Spor Grekoromen Güreş Milli Takımı Hırvatistan'da
Spor

Grekoromen Güreş Milli Takımı Hırvatistan'da

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:11:53 -
Grekoromen Güreş Milli Takımı Hırvatistan'da

ANKARA (AA) - Grekoromen Güreş Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen stilde mücadele eden sporcular, 7-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Grand-Prix Zagreb Open için Hırvatistan'a gitti.

Antrenör olarak Remzi Öztürk, Serkan Özden ve Akif Canbaş'ın bulunduğu milli takım kafilesinde şu güreşçiler yer alıyor:

55 kilo: Ekrem Öztürk, Şeref Kılıç

60 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Fatih Cengiz, Yunus Emre Başar, Furkan Bayrak

82 kilo: Emrah Kuş, Burhan Akbudak, Salih Aydın

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Cenk İldem

130 kilo: Rıza Kayaalp

Milliler, turnuvanın ardından 9 Kasım'da yurda dönecek.

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