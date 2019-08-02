0553 313 94 23

Greenland Rulman ikinci şubesini Ankara'da açtı

Greenland Rulman Yönetim Kurulu Başkanı Harun Adıgüzel:- "Ülkemizde 1 milyar 200 milyon dolar civarında yıllık rulman pazarı var" - "Bunun yüzde 80’i ithal ediliyor, yüzde 20’lik kısmı Türkiye’de üretiliyor. Bizim daha çok iş yaparak daha fazla fabrika üretmemiz lazım"

02 Ağustos 2019 Cuma 16:10
Greenland Rulman ikinci şubesini Ankara'da açtı

ANKARA (AA) - Greenland Rulman Yönetim Kurulu Başkanı Harun Adıgüzel, Türkiye'de yılık 1 milyar 200 milyon dolar civarında rulman pazarı olduğunu belirterek, "Bunun yüzde 80’i ithal ediliyor, yüzde 20’lik kısmı Türkiye’de üretiliyor. Bizim daha çok iş yaparak daha fazla üretim yapmamız lazım." dedi.

Adıgüzel, Greenland Rulman'ın ikinci şubesinin açılışında, Türkiye’de rulman üretiminin geçmişte çok zor bir iş olduğunu ancak şirket olarak şu an bu süreci başarıyla yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'deki birçok firmanın yanı sıra yurt dışında 82 ülkeye rulman ihraç ettiklerini ifade eden Adıgüzel, "Çevredeki hiçbir ülke rulman üretmiyor. Şu an Türkiye’de üç rulman fabrikası var bugün hepsi çalışıyor. Ülkemizde 1 milyar 200 milyon dolar civarında yıllık rulman pazarı var. Bunun yüzde 80’i ithal ediliyor, yüzde 20’lik kısmı Türkiye’de üretiliyor. Bizim daha çok iş yaparak daha fazla fabrika üretmemiz lazım." diye konuştu.

Adıgüzel, piyasada çok fazla sahte mal olduğuna dikkati çekerek, "Piyasada insanlara sahte markalı mal gönderiliyor. Bu durumda insanlar mağdur oluyor. Herhangi bir şekilde kalitesiz rulman ile yola çıkarsanız hayati riske girersiniz, bu kadar kritik bir malzeme rulman. İnsan hayatıyla birebir ilgili. Onun için bunun nihai kullanıcıya doğru bir şekilde iletilmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla yola çıktık ve bu fabrikayı böylece kurmuş olduk. İlerleyen süreçte sırasıyla İzmir, İstanbul ve Gaziantepte'de şubeler açacağız." ifadelerini kullandı.

Açılışa, ATO Başkanı Gülser Baran, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Başkan Vekili Hüseyin Özcan da katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:10
  1. Greenland Rulman
  2. Harun Adıgüzel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hacı adayları kutsal topraklarda
    1. Hacı adayları kutsal topraklarda
    2. Bıçaklar bayrama hazırlanıyor
    3. Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na..
    4. UİB’den temmuz ayında 2,9 milyar..
    5. İçişleri Bakanı Soylu: "Göçün ana..
    6. Yüzde 17,5’lik Artışla Temmuz Ayı..
    7. Greenland Rulman ikinci şubesini..
    8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçün..
    9. Tokat’ta askıya 11 bin ekmek bırakıldı
    10. Bakan Soylu, vatandaşlık verilen..
    11. Turhal’da 295 öğrenciye YKS kursu
    12. Kızıltepe’de engellilere proje tanıtım..
    13. Yozgat’ta 75 çocuk için sünnet şöleni..
    14. Bakan Kurum’dan Salda Gölü açıklaması:
    15. Kan donduran olay ekipleri harekete..
    16. Görme engelliler futbolda Avrupa..
    17. FETÖ ile aynı taktik! Dansöz Adnan’ın..
    18. Soylu, medya temsilcileriyle bir araya..
    19. Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın
    20. "Dikkat Sizden Notlar Bizden" katılım..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin