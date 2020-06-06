Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açılanacak?

6 Haziran'da yapılacak kura çekiminin sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekilişi TSİ ile saat 19:00'da başlayacak. Sonuçların bu akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.

Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

8. Submit Linkine tıklayın.

Green Card avantajları nedir?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika'da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor. Aynı zamanda ABD'ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.

Green Card sahibi bir kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki tüm bekâr çoçukları da ABD'de ömür boyu oturma ve çalışma hakkına sahip olur.

Green Card sahibi olan kişi, ABD'de seçme seçilme hakkı hariç diğer tüm haklara sahip olur. Green Card sahiplerinin ABD'de kendi şirketlerini kurma hakkı vardır.

Green Card sahipleri, devlet ve özel okullardan burs alarak ya da indirimli olarak eğitimlerine devam edebilir. Green Card sahibi öğrencilerin, Amerikan okullarında indirimli öğrenim görme ve hükümetin sağladığı burs ve kredilerden yararlanma şansları vardır.

Green Card sahiplerinin Amerikan sürücü belgesi almaya ve Amerika'ya bağlı eyaletlere yolculuk etmeye hakkı vardır.

Green Card çekilişi için kimler başvuru yapabilir?

Green Card çekilişine katılmak isteyenler çekilişe katılmaya uygun ülkelerden birinin vatandaşı olmalıdır. Çekilişe katılmaya uygun olmayan ülkelerin listesi her yıl Amerikan Hükümetince açıklanır. (Türkiye Cumhuriyeti Çekilişe katılmaya uygun bir ülkedir.)

Başvuru yapacak kişiler lise veya dengi bir okul mezunu olmalıdır. Eğer katılımcı, lise yada dengi bir okul mezunu değilse son 5 (beş) yıl içinde eğitim, tecrübe veya uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 (iki) yıl çalışmış olmalıdır.

Katılımcılara yaş sınırlaması getirilmez. Kurallar arasında belirtilmese de 18 yaşından büyük olmanız gerekir.

Katılımcının İngilizce bilmesi gerekmez. Ancak bu durumda ülkeye gittikten sonra yaşayacağınız zorlukları göz önünde bulundurmalısınız.

Başvuruda bulunacak kişinin bir mal varlığının ya da parasal birikiminin olması gerekmez.

Green Card başvurularının 2005 yılından itibaren internet üzerinden yapılması zorunlu hale gelmiştir. Posta ile yapılan başvurular değerlendirilmemektedir.

Evli kişilerin eşleri adına da başvuru yapması şanslarını ikiye katlar. Evli Çiftlerden herhangi biri kazandığında diğer eş ve çocuklar da kazanmış olur.

ÇEKİLİŞ VE SONRASI

Green Card piyangosunu kazananlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek ve ülkede oturmak zorunda değildir. Ancak talihlinin Green Card hakkını kaybetmemesi için Green Card Vizesi'ni aldıktan sonraki 6 ay içinde 1 kez, bunu takip eden senelerde de yılda en az 1 kez giriş yapması gerekir. Green Card sahibinin giriş yaptıktan sonra ülkede kalma süresi önemli değildir.