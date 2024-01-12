Gram ve çeyrek kendine yer arıyor! Altında veri düşük hareketlilik yatay

Çeyrek altın bu sabah saatlerinde saat 10:30 itibarıyla 3.216 lira seviyesinden işlem görürken gram altın da 1968 lira bandında kendine yer arayışında.

Ons altında dün gün içerisinde 2040 dolar seviyelerine doğru yükselişler yaşansa da ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında 2025 dolar seviyelerine geri çekilme yaşandı.

Gözlem noktaları

Bugün ABD’de ÜFE verisi dünkü kadar etkili olmasa da yakından takip edilemeye devam edilecek. Teknik olarak İlk destek noktası 2030 dolar takip edilirken bu seviye altında 2020 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Yükselişlerde ise 2035 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 2045 dolar ile 2060 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak gözlemleniyor.

Geri çekilme noktaları

Gram altında 4. günde de 1940-1970TL aralığında gün içerisinde yatay fiyatlamalar sürmekte. Kur tarafında yükselişler aşırılık içermese de yükseliş sürüyor. Dün ons altın fiyatları ABD enflasyon verisinden negatif etkilendi. Bugün açıklanacak ABD ÜFE verisinde de benzer bir etki görülebilir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1970TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1980TL ve 1990TL seviyesi direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 1960TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1950TL ve 1940TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izlenecek.

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