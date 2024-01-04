Gram ve çeyrek denge arayışında! Altın fiyatında sıkı takipte kalın

Gram altın 1961 lira seviyelerinde kendine yer ararken çeyrek altın da 3227 lira seviyelerinde serbest piyasada işlem görüyor.

Ons kayıtsız kalmadı

Ons altın dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yaşanan yükselişe kayıtsız kalamadı ve 2045 dolar destek seviyesini aşağı yönlü kırarak dün 2030 dolar seviyesine kadar geri çekildi. 2075 dolar seviyesini geçememesi satış baskısının hızlanmasına neden oldu. Bugün ABD’de açıklanacak özel sektör istihdam ve hizmet PMI verileri oynaklığın artmasına neden olabilir. Teknik olarak İlk destek noktası 2040 dolar takip edilirken bu seviye altında 2030 ve 2020 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Gram tarafında durum

Gram altında her ne kadar kur tarafında yükseliş devam etse de ons altında yaşanan sert geri çekilmenin etkisi ile dün gün içerisinde 1945TL ana destek bölgesine kadar geri çekilme yaşandığı görüldü. Kurda yükselişin bugün de sınırlı da olsa devam etmesini beklerken ons altında bugün ABD verileri beklenirken yatay fiyatlama görülebilir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1960TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1970TL ve 1980TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.