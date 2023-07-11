Gram altın rekor tazeledi! Kuyumcudan olay açıklama, o tahmin! Altın alacaklar için fırsat, tarihi dip seviye

'Gram altın ne kadar olur?' sorusunun yanıtını kuyumcular açıkladı. Her dönemin kazandıran yatırımı gram altındaki son gelişmeleri yorumlayan kuyumcular, gram altının göreceği en dip seviyeyi paylaştı. İşte detaylar...

Altın piyasası hem yerel, hem de uluslararası gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor.

Genel ons fiyatına bakıldığında fiyatlamadaki istikrar çok belirgin olmasa da, söz konusu gram altın olduğunda Türkiye'de dolar kurundaki yükseliş, altın yatırımcılarının yüzünü güldürüyor.

Gram altın fiyatı tırmanışını sürdürürken, özellikle ons fiyatından gelen ek destekle yükseliş hızı ivme kazanıyor. Buna istinaden kuyumcular gram altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Kapalıçarşı'daki altın piyasasını yakından takip eden deneyimli kuyumcu Şener Bayrak, son dönemdeki altın fiyatlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

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"Altın fiyatları son haftalarda olumlu seyrediyor ve müşterilerimiz de bu fiyatlardan memnun. Müşteriler altınlarını satmak ya da bozdurmak yerine ellerinde tutmayı tercih ediyor.

Fiyatlarda ise gram altın için dip seviye 1600 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyenin anlık olarak aşılması durumunda gram altının 1600 TL'nin üzerine çıkması muhtemeldir. Bu da mevcut seviyenin yeni dip haline geldiğini gösteriyor."

ALTIN YIL SONU TAHMİNLERİ

Şener Bayrak, gram altının olası yükselişine ilişkin görüşlerini de paylaştı:

"Altın fiyatları çeşitli faktörlerden etkileniyor ve tek bir faktöre bağlı olarak fiyat tahmini yapmak zorlaşıyor. Altının ons fiyatını, dolar kurunun Türk lirası karşısındaki dalgalanmasını ve Türkiye'deki altın talebini göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

Bu soruların cevaplarını birleştirerek gram altının gelecekteki fiyatını tahmin edebiliriz. Beklentilerimize göre gram altın yaz ayları boyunca yukarı yönlü seyrini sürdürecektir.

Eylül ayında geçici bir duraklama olabilir, ancak genel yükseliş eğiliminin devam etmesi muhtemeldir. Şu an 1615 TL'den gram altın alanlar, yıl sonuna kadar 2 bin 100 TL'den satma potansiyeline sahipler."

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR (11 TEMMUZ 2023)

Gram Altın

Alış: 1.615,06

Satış: 1.615,36

Çeyrek Altın

Alış: 2.617,00

Satış: 2.680,00

Yarım Altın

Alış: 5.218,00

Satış: 5.361,00

Tam Altın

Alış: 10.396,95

Satış: 10.604,52

Ata Altın

Alış: 10.721,86

Satış: 10.994,87

Cumhuriyet Altını

Alış: 10.436,00

Satış: 10.673,00

22 Ayar Bilezik

Alış: 1.471,90

Satış: 1.487,96

ONS Altın

Alış: $1.927,15

Satış: $1.927,52

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