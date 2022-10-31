Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 31 Ekim Pazartesi
Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü bir hareketle haftayı kapatan altının yeni güne nasıl başladığı merak ediliyor. Peki, çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu?
Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altının yeni güne nasıl başladığı merak ediliyor. Altın alacak olanlar ise 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabını merak ediyor.
Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 31 Ekim Pazartesi
Gram altın
Alış: 981,92 TL
Satış: 982,07
Çeyrek altın
Alış: 1.611,00 TL
Satış: 1.628,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.212,00 TL
Satış: 3.256,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış:6.427,00 TL
Satış: 6.490,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.459,47 TL
Satış: 6.522,95 TL
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