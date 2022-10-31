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Ekonomi Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 31 Ekim Pazartesi
Ekonomi

Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 31 Ekim Pazartesi

Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü bir hareketle haftayı kapatan altının yeni güne nasıl başladığı merak ediliyor. Peki, çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-10-31 10:56:00 -
Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 31 Ekim Pazartesi

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altının yeni güne nasıl başladığı merak ediliyor. Altın alacak olanlar ise 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 31 Ekim Pazartesi

Gram altın

Alış: 981,92 TL

Satış: 982,07

Çeyrek altın

Alış: 1.611,00 TL

Satış: 1.628,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.212,00 TL

Satış: 3.256,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış:6.427,00 TL

Satış: 6.490,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.459,47 TL

Satış: 6.522,95 TL

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