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Ekonomi Gram altın ne kadar oldu? | 22 ayar bilezik ne kadar güncel
Ekonomi

Gram altın ne kadar oldu? | 22 ayar bilezik ne kadar güncel

Altın fiyatları güncel | Koronavirüs salgınında yatırımcısına en çok kar ettiren yatırım aracı altın oldu. Pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? | 22 ayar bilezik gramı ne kadar? | Çeyrek altın düştü mü? | Çeyrek altın kaç lira düştü?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:23:00 -
Gram altın ne kadar oldu? | 22 ayar bilezik ne kadar güncel

Güncel altın fiyatları | Koronavirüs salgınında altın yatırımcısının yüzü güldü. Altın almak isteyen ya da altın yatırımı yapanlar fiyatlarının değişimini araştırmaya başladı. Peki, gram altın ne kadar 5 Aralık?

Gram altın ne kadar oldu? | 22 ayar bilezik ne kadar güncel

        

  ALIŞ SATIŞ
 Gram altın 461,34   461,42
Çeyrek altın       748,20                 

757,70
Cumhuriyet altını 2.992,90  3.021,60
Reşat altını          3.025,37

3.054,55
22 ayar altın gr  416,80

432,92

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