Gram altın ne kadar oldu? | 22 ayar bilezik ne kadar güncel
Altın fiyatları güncel | Koronavirüs salgınında yatırımcısına en çok kar ettiren yatırım aracı altın oldu. Pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? | 22 ayar bilezik gramı ne kadar? | Çeyrek altın düştü mü? | Çeyrek altın kaç lira düştü?
Güncel altın fiyatları | Koronavirüs salgınında altın yatırımcısının yüzü güldü. Altın almak isteyen ya da altın yatırımı yapanlar fiyatlarının değişimini araştırmaya başladı. Peki, gram altın ne kadar 5 Aralık?
Gram altın ne kadar oldu? | 22 ayar bilezik ne kadar güncel
|ALIŞ
|SATIŞ
|Gram altın
|461,34
|461,42
|Çeyrek altın
|748,20
|
757,70
|Cumhuriyet altını
|2.992,90
|3.021,60
|Reşat altını
|3.025,37
|
3.054,55
|22 ayar altın gr
|416,80
|
432,92