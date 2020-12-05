Gram altın ne kadar oldu? | 22 ayar bilezik ne kadar güncel

Altın fiyatları güncel | Koronavirüs salgınında yatırımcısına en çok kar ettiren yatırım aracı altın oldu. Pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? | 22 ayar bilezik gramı ne kadar? | Çeyrek altın düştü mü? | Çeyrek altın kaç lira düştü?