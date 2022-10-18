Gram altın ne kadar oldu? 18 Ekim Salı güncel altın fiyatları
Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu sebeple yeni günle birlikte 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son dönemde bir düşüş yaşanıyor. Bu sebeple yeni günle birlikte altın ücretleri araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar oldu? 18 Ekim Salı güncel altın fiyatları
Gram altın
Alış: 990,35 TL
Satış: 990.55 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.629,00 TL
Satış: 1.651,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.253,00 TL
Satış: 3.302,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.495,00 TL
Satış: 6.583,00 TL
Reşat Altın
Alış: 6.527,47 TL
Satış: 6.615,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 911,59 TL
Satış: 921,65 TL
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, güncel altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Memiş, "Altının fiyatından bahsettim. Dolar endeksi sert düşüşler toparlanmaya neden oldu. Gram altın 995 TL seviyesinde görülüyor. Hayır, 1008-1014 seviyesinde” dedi.