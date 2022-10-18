Gram altın ne kadar oldu? 18 Ekim Salı güncel altın fiyatları

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu sebeple yeni günle birlikte 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?