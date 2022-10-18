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Ekonomi Gram altın ne kadar oldu? 18 Ekim Salı güncel altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın ne kadar oldu? 18 Ekim Salı güncel altın fiyatları

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu sebeple yeni günle birlikte 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-10-18 09:02:00 -
Gram altın ne kadar oldu? 18 Ekim Salı güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dönemde bir düşüş yaşanıyor. Bu sebeple yeni günle birlikte altın ücretleri araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu? 18 Ekim Salı güncel altın fiyatları

Gram altın

Alış: 990,35 TL

Satış: 990.55 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.629,00 TL

Satış: 1.651,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.253,00 TL

Satış: 3.302,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.495,00 TL

Satış: 6.583,00 TL

Reşat Altın

Alış: 6.527,47 TL

Satış: 6.615,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 911,59 TL

Satış: 921,65 TL

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, güncel altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Memiş, "Altının fiyatından bahsettim. Dolar endeksi sert düşüşler toparlanmaya neden oldu. Gram altın 995 TL seviyesinde görülüyor. Hayır, 1008-1014 seviyesinde” dedi.

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