Gram altın ne kadar? | Güncel altın fiyatları
Çeyrek altın ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sürecinde yatırımcısına en çok katkı sağlayan altın oldu. Vatandaşlar altının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? | Çeyrek altın fiyatı | Canlı altın fiyatları
Cumhuriyet altını ne kadar? | Altın yükselişini sürdürüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar altın fiyatlarını yakından inceliyor. Peki, gram altın ne kadar?
Gram altın ne kadar? | Güncel altın fiyatları
Milyonlarca kişi internette güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?
Alış Satış
Gram 465,99 466,10
Çeyrek altın 757,50 768,80
Yarım altın 1.515,00 1.538,00
Cumhuriyet 3.029,80 3.064,10
22 Ayar Bilezik 428,00 431,00