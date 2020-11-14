Gram altın ne kadar? | Güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sürecinde yatırımcısına en çok katkı sağlayan altın oldu. Vatandaşlar altının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? | Çeyrek altın fiyatı | Canlı altın fiyatları