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Ekonomi Gram altın ne kadar? | Güncel altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın ne kadar? | Güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sürecinde yatırımcısına en çok katkı sağlayan altın oldu. Vatandaşlar altının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? | Çeyrek altın fiyatı | Canlı altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:14:00 -
Gram altın ne kadar? | Güncel altın fiyatları

Cumhuriyet altını ne kadar? | Altın yükselişini sürdürüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar altın fiyatlarını yakından inceliyor. Peki, gram altın ne kadar?

Gram altın ne kadar? | Güncel altın fiyatları

Milyonlarca kişi internette güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?

                               Alış                         Satış

Gram                    465,99                   466,10

Çeyrek altın        757,50                   768,80

Yarım altın          1.515,00               1.538,00

Cumhuriyet        3.029,80               3.064,10

22 Ayar Bilezik  428,00                   431,00

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