Gram altın ne kadar? Çeyrek altın, ata altın ne kadar? CANLI altın döviz: 20 Kasım 2022 Pazar güncel, anlık kuyumcu altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları hafta sonu da araştırılıyor. Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları araştırılıyor. Bilindiği üzere piyasalar 18 Kasım Cuma itibarıyla kapandı. Uzun bir aradan sonra son birkaç haftadır bin TL altını gören altın gram fiyatı yeniden toparlandı. Altın fiyatlarında FED faiz kararının etkisi oluyor. En son 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen FED faiz toplantısı için şimdi de gözler 13-14 Araık tarihlerine çevrildi. Kapalıçarşı verileri ile takip edilen grafik üzerinde altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi soruları yanıt arıyor. Yılbaşından bu yana hareketi bir grafikte ilerleyen rakamlar anlık değişimini sürdürüyor. İşte, 20 Kasım 2022 Pazar gram, yarım, ata, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Kasım altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düşük seyrin ardından yükseliş sürüyor. İşte 20 Kasım 2022 Pazar altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 20 KASIM 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 960,92

SATIŞ: 1.022,38

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Ata altın: ALIŞ: 6.690,00

Ata altın: SATIŞ: 7.105,00

Ata altın nedir? Ata lira, halk arasında cumhuriyet altını olarak da bilinir. Büyük ata liralar arasında iki buçukluk ve beşli gibi modeller de yer alır.

Ata altın kaç gram? Ata lira, halk arasında cumhuriyet altını olarak da bilinir. 22 ayar olan bu değerli maden, 7.216 gram ağırlığa sahiptir.

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.789,00

SATIŞ: 6.925,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.395,00

SATIŞ: 3.479,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.987,00

SATIŞ: 7.106,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.697,00

SATIŞ: 1.736,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.046,02

SATIŞ: 1.046,47

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 32.544,18 /32.539,72

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 17.267,00 /16.973,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.822,59 /6.695,68

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