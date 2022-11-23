Gram altın ne kadar? CANLI altın döviz 23 Kasım 2022: Tam altın, Ata altın, çeyrek altın ne kadar? Reşat altın ne kadar?

Altının ons fiyatı, 23 Kasım 2022 Çarşamba günü 1.743 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük 'gram' 1.040 TL, en yüksek 'cumhuriyet altını' 7.069 TL seviyelerinde.

Yatırımcılar ellerinde olan altınları nasıl değerlendireceğini araştırmaya devam ediyor. Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Altın, dolar ne kadar oldu? 23 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, gümüş, çeyrek, yarım altın, reşat altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İslam Memiş gram altının 1400 liraya çıkacağı tarihi açıkladı, satmayın demişti. Altın rekora koştuğunu daha da yükseleceğini öngördüğünü belirten Memiş, altının bir sonraki hamlesi belli oldu açıklamalarında bulundu. Peki evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları ne kadar oldu. İşte tüm detaylar...

fiyatları, yatırımcıların Fed tutanakları öncesinde büyük işlemler yapmaktan kaçınmasıyla yataya yakın seyir izledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.34 gerileyerek 1,734.41 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,740.50 dolarda yatay seyretti.

CANLI ALTIN FİYATLARI: 23 Kasım Çarşamba 2022

Canlı altın gram fiyatı için grafik analizi yapıldığında, fiyatın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde yer aldığı dikkat çekiyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altında 17 TL düşüş gerçekleşti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.040,24

Gram altın satış: 1.040,39

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 23 Kasım Çarşamba günü 10.430 TL'den işlem görmektedir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.689,00

Çeyrek altın satış: 1.722,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.399,00

Yarım altın satış: 3.444,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.798,00

Tam altın satış: 6.866,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.964,00

Cumhuriyet altını satış: 7.069,00

ATA ALTIN NE KADAR?

1 Ata Altın fiyatı ne kadar?

1 Ata Altın 7.073,00 TL üzerinden işlem görmektedir.

Ata altın ne demektir?

Ata lira, halk arasında cumhuriyet altını olarak da bilinir. 22 ayar olan bu değerli maden, 7.216 gram ağırlığa sahiptir. Yatırım, hediye ya da takı olarak tercih edilebilir. Büyük ata liralar arasında iki buçukluk ve beşli gibi modeller de yer alır.

Son 1 yılda Ata Altın fiyatı en yüksek ne kadar oldu?

Son 1 yıl içerisinde Ata Altın en düşük -1.718,00 TL, en yüksek ise 7.400,00 TL üzerinden işlem görmüştür.

22 ayar altın, gram fiyatı

Son - Alış

14 Ayar Bilezik Gram 690,98 578,14

18 Ayar Bilezik Gram 846,00 735,01

22 Ayar Bilezik Gram 1.017,58 953,73

Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr 1.038,22 1.038,07

Gümüş ne kadar?

Gram Gümüş %1,01 yükselişle 12,70 TL

Gram Gümüş %0,62 yükselişle 0,68 USD

Gram Platin %0,99 yükselişle 589,90 TL

Gram Platin %0,75 düşüşle 31,67 USD

Ons Platin %0,75 düşüşle 984,98 USD

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.813 TL, satış 6.882 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.988 TL. 106 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 KASIM 2022 (son dakika) Altının yeni rekorlara koşuyor. Altındaki yükseliş ne kadar sürecek?

Kasım ayının başından beri altın fiyatlarındaki yükselişin ne kadar süreceği merak konusu. Rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altın daha ne kadar daha yükselmeye devam edecek? Uzmanların beklentisi ne yönünde? Altın ne kadar daha yükselmeye devam edecek?

Altın fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar özellikle uzmanların yaptığı açıklamaları ve altın fiyatlarını yakından inceliyor. Konu ile ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı flaş bir açıklama yaptı.

Gram altın TL fiyatında 1060 ardından 1090 devamında da 1200 ve sonrasında 1400 TL seviyelerini göreceği tahmin edilenler arasında. Daha önceden yatırımlarını altında değerlendirenler altınlarını kesinlikle bozdurmamalı. Altın almayı ihmal etmiş olanlar ise altın alabilirler. Her bir birimlik düşüsü fırsat bilip altın alsınlar. Altın her daim kazandırır, güvenli bir limandır.

Ekonomi uzmanlarının 23 Kasım 2022 altın yorumları: Gram altında dün kritik destek seviyesi 1040TL civarında fiyatlamalar gerçekleşti ve kapanış bu seviye üzerinde oldu. Gün içerisinde kurda ve ons altında kararsız ve yatay fiyatlama etkisi ile dar bant aralığında fiyatlama devamı gördük.

Bugün haftanın en yoğun işlem günü, dün tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan değer değişimlerine rağmen ons altında etkili fiyat değişimleri görülmedi. Kurda yatay fiyatlama bugün de devam edecektir. Bu nedenle 1040TL geri çekilmeleri ilk destek seviyesi, altında 1035 ve 1030TL seviyeleri izlenebilir. Yükselişlerde 1045TL üzerinde 1050 ve 1060TL seviyeleri orta vadeli direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,6233 (Alış) - 18,6331 (Satış)

EURO: 19,2220 (Alış) - 19,2324 (Satış)

STERLİN: 22,1858 (Alış) - 22,2970 (Satış)

1 DOLAR = 18,63 TL