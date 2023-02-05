Gram altın fiyatları son dakika: 5 Şubat gram altın rakamı, ata, yarım altın fiyatları ne kadar? Alış- satış tablosu

Gram, ata, yarım altın fiyatları yakından takip ediliyor. FED faiz kararının açıklanması ve faizlerin 25 baz puan yükseltilmesinin ardından altın fiyatlarında düşüş meydana geldi. Ons altın perşembe gününden bu yana yaklaşık 100 dolarlık bir gerileme kaydetti. 1959 dolardan geri dönen ons altın 1865 dolara kadar düştü. Altının onsundaki bu düşüş iç piyasadaki fiyatları da aşağı çekti. Gram altın, piyasaların kapandığı 3 Şubat Cuma günü yaklaşık yüzde 2,34 değer kaybetti. Düşüş sonrası çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL oldu? Peki gram, ata, yarım altın ne kadar? 5 Şubat gram, ata, yarım altın fiyatları!