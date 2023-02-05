Gram altın fiyatları son dakika: 5 Şubat gram altın rakamı, ata, yarım altın fiyatları ne kadar? Alış- satış tablosu
Gram, ata, yarım altın fiyatları yakından takip ediliyor. FED faiz kararının açıklanması ve faizlerin 25 baz puan yükseltilmesinin ardından altın fiyatlarında düşüş meydana geldi. Ons altın perşembe gününden bu yana yaklaşık 100 dolarlık bir gerileme kaydetti. 1959 dolardan geri dönen ons altın 1865 dolara kadar düştü. Altının onsundaki bu düşüş iç piyasadaki fiyatları da aşağı çekti. Gram altın, piyasaların kapandığı 3 Şubat Cuma günü yaklaşık yüzde 2,34 değer kaybetti. Düşüş sonrası çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL oldu? Peki gram, ata, yarım altın ne kadar? 5 Şubat gram, ata, yarım altın fiyatları!
Gram, ata, yarım altın fiyatlarında değişim devam ediyor. FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapıldı. Sıradaki toplantının 21-22 Mart arasında yapılması bekleniyor. Temek ekonomik veriler, altın fiyatlarını etkiliyor. Peki gram, ata, yarım altın ne kadar? 5 Şubat gram, ata, yarım altın fiyatları
Ons altında yaşanan değişimler iç piyasada da altın fiyatlarını etkiliyor. İşte altın piyasasında güncel rakamlar…
GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Altının gramı değişim sonrası 1100 lira barajının üzerindeki konumunu sürdürüyor.
Gram altın bugün;
Gram altın alış/satış: 1.128,28 /1.128,47
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış/satış: 1.805,24/ 1.845,04
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış/satış: 3.599,21 /3.690,08
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış/satış: 35.055,21/ 35.129,85
GREMSE ALTIN NE KADAR?
Gremse altın alış/satış: 18.717,00 /18.989,00
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
Ziynet altın alış/satış: 7.220,98 /7.357,60
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış/satış: 7.724,00/ 7.785,00
Ekonomi
Altın fiyatları, dolar, euro ve gümüş kaç TL? Döviz rakamları son fiyatlar: 4 Şubat sterlin, ons, gram altın, çeyrek, yarım ne kadar oldu?