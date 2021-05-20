Gram altın fiyatı çeyrek altın fiyatı 20 Mayıs anlık altın fiyatları, altın düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları alına yatırım yapan ya da altın alacaklarca merak ediliyor. Güncel altın fiyatları özellikle de tam kapanma uygulamasının sonra ermesiyle birlikte kuyumcuların da altım alım satımını yapmaya başlaması sonrası bir hayli sorgulanıyor. Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Geçen yıl 382 liradan işlem gören gram altın rekor artışla 507 TL’lere aklar çıkarken, bir sene önce çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyordu. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın 20 Mayıs 2021 fiyatı. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını 2020... İşte, 20 Mayıs güncel altın fiyatları…