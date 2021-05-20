Gram altın fiyatı çeyrek altın fiyatı 20 Mayıs anlık altın fiyatları, altın düştü mü, yükseldi mi?
Altın fiyatları alına yatırım yapan ya da altın alacaklarca merak ediliyor. Güncel altın fiyatları özellikle de tam kapanma uygulamasının sonra ermesiyle birlikte kuyumcuların da altım alım satımını yapmaya başlaması sonrası bir hayli sorgulanıyor. Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Geçen yıl 382 liradan işlem gören gram altın rekor artışla 507 TL’lere aklar çıkarken, bir sene önce çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyordu. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın 20 Mayıs 2021 fiyatı. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını 2020... İşte, 20 Mayıs güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,29 üzerinde 1.875 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını 2021.İşte, 20 Mayıs güncel altın fiyatları…
Gram altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, güne 507 TL seviyelerinde başlayan gram altın saat 09:00 itibariyle 504 TL’den işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 3.191,00 TL, Cumhuriyet altın satış fiyatı 3.292,00 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek Altın alış fiyatı 803,00 TL, çeyrek altın satış fiyatı 826,00 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
22 Ayar Altın TL/Gr 449,79 TL’den alınırken 22 ayar bilezik fiyatı 481,19 TL’den satılmakta.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 1.596,00 TL, yarım altın satış fiyatı 1.653,00 TL