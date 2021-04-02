Gram altın dalgalı seyrediyor! İşte son rakamlar

Altın fiyatları, tahvil faizlerindeki düşüş ve dolardaki gevşeme ile birlikte bu hafta verdiği kayıpları sildi. Gram altın da Dolar/TL ’deki düşüşün küresel altın fiyatlarındaki yükselişi dengelemesiyle, haftayı yatay bir seyirle kapatmaya doğru ilerliyor.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, hafta içerisinde 10 baz puandan fazla yükselişle yüzde 1,77 seviyesine ulaşarak, 14 ayın zirvesini gördükten sonra kademeli olarak yüzde 1,66 seviyesine geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı yeni harcama planı da enflasyonun yükseleceğine dair beklentilerin artmasına ve doların zayıflamasına neden oldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, hafta içerisinde yüzde 0,4 civarı yükseldikten sonra zirveden yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Ons altın fiyatı

Altın, 2016 yılından sonraki en kötü çeyreklik performanslarından biriyle 2021 yılına başlarken Mart ayını da yüzde 1,5 kayıpla kapatmış oldu. 10 yıl vadeli Hazine tahvil faizi ve dolardaki gerilemeyle bu haftaki kayıplarını silen ons altın, dünden beri yüzde 1,43 yükselişle 1.732 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, hafta boyunca dolar/TL ve ons altındaki inişli çıkışlı seyirden etkilenerek dalgalı bir hafta geçirdi. Hafta içerisinde 460 TL ile zirveyi gören gram altın, haftayı 452 TL civarında kapatmaya doğru ilerliyor.