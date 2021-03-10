  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'dan flaş iddia: Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı

ABD'nin Çin korkusu! 'Guam Adası Çin’in hedefinde'

Papa'nın Irak ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Bölgedeki yeni çatışmaların habercisi

Bu tipler neden hep CHP'den çıkar? Meclis üyesinden başörtülü diş hekimine hakarete CHP'den soruşturma!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası kritik açıklamalar

Ayasofya'yı açan güç, İstanbul Sözleşmesi'ne neden dokunamıyor?

Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti

Levent Gültekin saldırı sonrası Bahçeli'yi hedef aldı: Bu PKK'ya çalışmaktır

Sağlık Bakanlığı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! Koronavirüs tablosu endişe verici

TBMM'de kabul edildi! 'Kadına yönelik şiddet'te adım atıldı
Ekonomi Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları ne oldu? Çeyrek düştü mü? Gram altın kaç para?
Ekonomi

Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları ne oldu? Çeyrek düştü mü? Gram altın kaç para?

Altına yatırım yapmak isteyenler için son aylardaki düşen altın fiyatları tam bir yatırım fırsatına dönüştü. Altın düşmesine rağmen vatandaşlar hem bankalar üzerinden hem de kuyumcular üzerinden gram altına gücüm etti. Kuyumcu altın fiyatları canlı takibi en be an yapılırken, altın fiyatları - döviz ilişkisi de bilinmekte. Merkez Bankası altın fiyatları üzerinde büyük etkiye sahip. Peki Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları ne oldu? Çeyrek düştü mü? Gram altın kaç para? İşte 10 Mart gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları. (anlık altın fiyatları)

Yeniakit Publisher
2021-03-10 08:33:00 - 2021-03-10 08:34:48
Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları ne oldu? Çeyrek düştü mü? Gram altın kaç para?

Altın fiyatları 10 Mart Çarşamba merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın başta olmak üzere altın fiyatlarında bir iki gündür bir kıpırdanma söz konusu. Altına yatırım yapmak isteyenler için son aylardaki düşen altın fiyatları tam bir yatırım fırsatına dönüştü. Altın düşmesine rağmen vatandaşlar hem bankalar üzerinden hem de kuyumcular üzerinden gram altına gücüm etti. Kuyumcu altın fiyatları canlı takibi en be an yapılırken, altın fiyatları - döviz ilişkisi de bilinmekte. Merkez Bankası altın fiyatları üzerinde büyük etkiye sahip. Peki 10 Mart gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları ne kadar? işte anlık altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

419,86

422,16

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

419,94

420,02

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.718,98

1.719,45

ÇEYREK ALTIN FİYATI

671,45

686,28

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.687,61

2.738,55

YARIM ALTIN FİYATI

1.339,61

1.373,48

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.687,61

2.738,55

ATA ALTIN FİYATI

2.790,57

2.863,02

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

230,12

277,91

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

379,98

408,67

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,32

6,32

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,83

25,84

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti
Dünya

Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte Türkiye'ye karşı diz çöken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında bir haber paylaşan Le Paris..
Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti! Taraftar şok oldu
Gündem

Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti! Taraftar şok oldu

Galatasaray, Sivasspor maçının ardından yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniyle Younes Belhanda ile Terim'in talimatı üzerinden yolları a..
Dindarlardan oy alıp mütedeyyinlere zulmeden CHP'ye geçti... Rozetini Kılıçdaroğlu taktı
Siyaset

Dindarlardan oy alıp mütedeyyinlere zulmeden CHP'ye geçti... Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Saadet Partisi'nden aday olup dindarların oyuyla milletvekili seçilen Cihangir İslam, yıllardır mütedeyyinlere zulmeden CHP'ye geçti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay