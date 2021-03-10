Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları ne oldu? Çeyrek düştü mü? Gram altın kaç para?

Altın fiyatları 10 Mart Çarşamba merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın başta olmak üzere altın fiyatlarında bir iki gündür bir kıpırdanma söz konusu. Altına yatırım yapmak isteyenler için son aylardaki düşen altın fiyatları tam bir yatırım fırsatına dönüştü. Altın düşmesine rağmen vatandaşlar hem bankalar üzerinden hem de kuyumcular üzerinden gram altına gücüm etti. Kuyumcu altın fiyatları canlı takibi en be an yapılırken, altın fiyatları - döviz ilişkisi de bilinmekte. Merkez Bankası altın fiyatları üzerinde büyük etkiye sahip. Peki 10 Mart gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları ne kadar? işte anlık altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

419,86

422,16

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

419,94

420,02

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.718,98

1.719,45

ÇEYREK ALTIN FİYATI

671,45

686,28

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.687,61

2.738,55

YARIM ALTIN FİYATI

1.339,61

1.373,48

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.687,61

2.738,55

ATA ALTIN FİYATI

2.790,57

2.863,02

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

230,12

277,91

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

379,98

408,67

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,32

6,32

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,83

25,84