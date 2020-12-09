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Ekonomi Gram altın 469 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 469 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını 3.138 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:51:34 -
Gram altın 469 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 468,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 470,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 468,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3.138 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.861 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve Brexit konusundaki olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD'de toptan eşya stokları ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.885 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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