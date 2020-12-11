  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın 468 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 468 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını 3.133 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:47:18 -
Gram altın 468 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 467,7 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 465,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 467,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını da 3.133 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.834 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, ABD'de, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Türkiye dayanışması sonrası Ruslar devreye girdi! Skandal anlaşma
Dünya

Azerbaycan Türkiye dayanışması sonrası Ruslar devreye girdi! Skandal anlaşma

Türkiye ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ savaşı öncesi ve sonrasında sergilenen dayanışma sonrası sessizliğini koruyan Rusya Suriye'de ..
Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı
Gündem

Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme kararı alan Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı telefonla arayarak Filistin ko..
Merkel: Tüm dengeler değişecek
Dünya

Merkel: Tüm dengeler değişecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Salgın, dünyadaki güç dengelerini, özellikle iktisadi olarak ama belki de sosyopolitik olarak da yeniden d..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay