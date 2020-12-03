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Ekonomi Gram altın 464 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 464 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını 3.100 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:10:11 -
Gram altın 464 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 464,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 462 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 464,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3.100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.833 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve düşüş eğilimini sürdüren dolar endeksinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teşvik haberleriyle birlikte dün dolar endeksi 90,95'e gerileyerek Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.840 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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