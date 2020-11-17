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Spor GRAFİKLİ - Türkiye 586. maçına çıkıyor
Spor

GRAFİKLİ - Türkiye 586. maçına çıkıyor

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında yarın Macaristan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 97 yıllık tarihinde yaptığı 585 müsabakada 222 galibiyet aldı, 223 kez yenildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:13:20 -
GRAFİKLİ - Türkiye 586. maçına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçıyla 586. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 312'si resmi, 273'ü özel 585 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 255'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 775 gol attı, kalesinde 835 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 585 karşılaşmanın 504'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.


- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı


A Milli Futbol Takımı, geride kalan 585 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.


- 2020 yılındaki 8. maç


A Milli Takım, 2020 yılındaki sekizinci maçını Macaristan ile Budapeşte'de oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip bu yıl oynadığı 7 maçta, 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Türkiye, bu yıl ilk maçına 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçını 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Özel maç, 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Millilerin, Sırbistan ile İstanbul'da karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçı 2-2, Hırvatistan ile oynadığı özel maç ise 3-3 berabere sona erdi. Ay-yıldızlı ekip son maçında ise Rusya'yı 3-2 yenerek bu yılki ilk galibiyetini elde etti.


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