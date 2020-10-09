GRAFİKLİ - Transferde oyuncu sayısı ve yaş ortalamasında Süper Lig'in Avrupa'da rakibi yok!

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Süper Lig'de 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde Avrupa'nın 5 büyük ligine kıyasla kadroya dahil edilen futbolcuların sayısının çokluğu ve yaş ortalamasının yüksekliği dikkati çekiyor.

Futbolda yaz transfer dönemi, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin gelirlerinin azalması ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) belirlediği harcama limitlerine rağmen Süper Lig takımları, transfer yapmakta geri durmadı.

Alman internet sitesi "Transfermakt"ın verilerine göre bu süreçte Avrupa'nın 5 büyük ligi ile karşılaştırıldığında en fazla transfer Süper Lig'de yapıldı. Bu süreçte kadroya dahil edilen futbolcuların yaş ortalaması dikkate alındığında Süper Lig bu alanda da başı çekti.

Ligde yer alan 21 takım, yaz transfer döneminde toplam 248 futbolcuyu kadrosuna kattı. Süper Lig'de yapılan transferlerin yaş ortalaması ise 26,6 olarak ön plana çıktı.





- Transfer sayısında lider





Süper Lig, yaz transfer dönemini Avrupa'nın 5 büyük futbol ligine kıyasla oldukça hareketli geçirdi.

Ligde bu süreçte toplam 248 transfer gerçekleşti. Söz konusu 6 ligde yapılan transferler dikkate alındığında İtalya Serie A, bu alanda Süper Lig'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Birinci transfer periyodunda Serie A'da toplam 212 transfere imza atıldı. Avrupa'nın diğer 3 büyük liginde ise Süper Lig ve Serie A'ya göre transfer dönemi daha sessiz geçti.

Bu süreçte Fransa Ligue 1'de 138, İspanya La Liga'da 121 ve İngiltere Premier Lig'de 113 transfer yapıldı.

Almanya Bundesliga'da ise kulüpler toplam 97 futbolcuyu kadrolarına dahil etti.

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer sayıları ve "en"ler şöyle:





Lig Transfer En fazla transfere imza atan En az transfer yapan Süper Lig 248 Fenerbahçe (18) Galatasaray, Demir Grup Sivasspor (7) Serie A 212 Genoa, Spezia (20) Napoli (3) Ligue 1 138 Nice, Lorient, Dijon (11) Montpellier (2) La Liga 121 Cadiz (15) Real Madrid, Valencia (Transfer yok) Premier Lig 113 Fulham (11) West Ham United (2) Bundesliga 97 Union Berlin (11) Borussia Mönchengladbach (2)





- Süper Lig'de transferlerin yaş ortalaması yüksek





Avrupa'nın 5 büyük ligiyle karşılaştırıldığında Süper Lig'de transferlerin yaş ortalamasının yüksekliği göze çarpıyor.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan futbolcuların yaşları dikkate alındığında Süper Lig, 26,6'lık ortalamayla bu alanda başı çekiyor.

Süper Lig'i 24,7'lik yaş ortalamasıyla İtalya Serie A takip etti. Serie A'nın ardından Premier Lig 24,4, Ligue 1 24, Bundesliga 23,9 ve La Liga 23,5 sıralandı.

Yapılan transferlerin yaş ortalaması hesaplandığında oluşan sıralama şöyle:

Lig Yaş ortalaması 1. Süper Lig 26,6 2. Serie A 24,7 3. Premier Lig 24,4 4. Ligue 1 24 5. Bundesliga 23,9 6. La Liga 23,5





Not: İngiltere Premier Lig takımları, 5-16 Ekim tarihlerinde sadece İngiltere Futbol Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabiliyor.