GRAFİKLİ - Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 33. maçına çıkacak

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek.



Medipol Başakşehir, Manchester United mücadelesiyle Avrupa kupalarında 33. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 32 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 49 gole engel olamadı.







- Okan Buruk ile Avrupa'da 15. sınav







Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 15. karşılaşmasına Manchester United karşısında çıkacak.



Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.



Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.



Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.



Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.



Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçta Leipzig'e 2-0 yenildi. İkinci karşılaşmasında da PSG'ye aynı skorla mağlup oldu.







- Sahasında 17. maç





İstanbul ekibi, Manchester United mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 17. iç saha maçını oynayacak.



Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 16 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.



Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 15 maçta 15 gol atarken, kalesinde de 16 gol gördü.





- En golcü isim Visca







Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.



Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.



Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.





- Başakşehir ikinci kez bir İngiliz ekibi ile karşı karşıya





Turuncu-lacivertli ekip, Manchester United mücadelesiyle tarihinde ikinci kez bir İngiliz ekibi ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul ekibi, 2018-2019 sezonunda bir başka İngiliz temsilcisi olan Burnley ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu eşleşmişti. Sahasında oynadığı ilk maçtan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir deplasmanda uzatmaya giden karşılamayı 1-0 kaybederek elenmişti.









- Avrupa kupalarındaki ilkleri







Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.



UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.



Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.



Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.



Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı ve Danimarka ekibi Kopenhag'ın rakibi oldu.



