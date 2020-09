GRAFİKLİ - Latin Amerika ülkelerinin Kovid-19 sınavı

Dünyada en çok Kovid-19 vakası görülen 12 ülkeden 6'sı Latin Amerika ülkesi - Brezilya, Peru, Kolombiya, Meksika, Arjantin ve Şili’deki vaka sayıları, dünyadaki toplam vaka sayısının yüzde 25’ini oluştururken, Kovid-19’a bağlı ölümlerin yüzde 30’u bu ülkelerde gerçekleşti - Dünyada en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülkelerin başında gelen Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı önemsemez tutumu salgını kontrol altına almaya yönelik çabalara zarar verdi - Meksika, mayıstan bu yana artan ölümlerle ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından Kovid-19'a bağlı an fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu - Nüfuslarına oranla ağır bir vaka yüküyle karşı karşıya kalan Peru ve Kolombiya'da sağlık sistemlerinin bunu kaldırıp kaldıramayacağına ilişkin edişeler ortaya çıktı - Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC), Kovid-19 salgınının yol açtığı kayıpların, bölge ülkelerini ekonomide "kayıp on yılla" karşı karşıya bırakacağını öngörüyor