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Spor GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
Spor

GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

Süper Lig'de 12. hafta, TFF 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmaları oynanacak - Misli.com 2. Lig'de 15. hafta maçları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:43:32 -
GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'e 12. hafta, TFF 1. Lig'e ise 14. hafta maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de ise 15. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:


- Süper Lig


Bugün:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)

13 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)


- TFF 1. Lig


Yarın:

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13 Aralık Pazar:

13.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

14 Aralık Pazartesi:

16.00 Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)

19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Osmanlı)


- Misli.com 2. Lig


Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor (Ortahisar Yavuz Selim)

13 Aralık Pazar:

13.00 Sancaktepe FK-Ankara Demirspor (15 Temmuz)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ergene Velimeşespor (Diyarbakır)

13.00 Kahramanmaraşspor-Niğde Anadolu FK (12 Şubat)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Uşakspor-Çorum FK (Uşak 1 Eylül)

13.00 Hacettepe-Manisa FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Sarıyer (Devrek İlçe)


Kırmızı Grup

13 Aralık Pazar:

12.00 Vanspor FK-Turgutluspor (Van Atatürk)

13.00 Pazarspor-Kardemir Karabükspor (Pazar İlçe)

13.00 Sakaryaspor-Serik Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.00 Karacabey Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Bodrumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bodrum İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Pendikspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Mamak FK-Sivas Belediyespor (Çubuk İlçe)

13.00 Eyüpspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Eyüp)

13.00 Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

Not: Tarsus İdmanyurdu-GMG Kastamonuspor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.



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