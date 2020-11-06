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Spor GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
Spor

GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

Süper Lig'de 8. hafta maçları oynanacak - TFF 1. Lig'de 9. hafta müsabakaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-06 09:10:59 -
GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'de 8. hafta, TFF 1. Lig'de ise 9. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı şöyle:


- Süper Lig

Bugün:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)


- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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