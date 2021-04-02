GPD, Galip Aykaç’la devam dedi

2019-2020 döneminde Yönetim Kurulu Başkanı olan BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç’la yola devam etme kararı alındı. Yönetim Kurulu Başkan yardımcılıklarına da Özgür Tort ve Merter Özay getirildi.

Aykaç: Sınavdan başarıyla çıktık

GPD’nin Yönetim Kurulu’nun yönlendirmeleri ve üyelerinin destekleriyle perakende sektörünün pandemi döneminden güçlenerek çıktığını anlatan Galip Aykaç, başarılı çalışmaların yeni dönemde artarak süreceğini ifade etti. Aykaç, “210 milyar TL’lik ciro ve Türkiye’nin her şehrinde yaklaşık 40 bin satış noktasında 425 binin üzerinde istihdam oluşturan derneğimiz üyelerinin katkılarıyla sektörümüzün önemli bir kuruluşu konumuna gelmesi için büyük çaba sarf etti. Bu başarıya hep birlikte ulaştık. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız aynı heyecan ve özveriyle devam edecek. Bu vesileyle derneğimize ve sektörümüze katkı sağlayan tüm üyelerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışmalarımız sürecek

GPD’nin gücünü üyelerinden aldığını ve sektörel sorunları hızlıca tespit edip çözümler geliştirdiğini anlatan Aykaç, “Derneğimiz 2021 yılında da üyelerinin ve sektörün faydasına katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürecek. Üyelerimizin ve sektörün yaşadığı sorunların yanı sıra mevzuat, operasyon, istihdam, insan kaynakları, verimlilik gibi pek çok alanda yaşanan sıkıntıları tüm paydaşlarla bilgi alışverişini sağlayarak çözüme ulaştırma yönünde proaktif çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.