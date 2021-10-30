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Spor Gözyaşlarına hakim olamadı! Hastaneye kaldırıldı
Spor

Gözyaşlarına hakim olamadı! Hastaneye kaldırıldı

Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe geldi. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo'dan sonra Altay Bayındır da sakatlandı. Sakatlanan Altay Bayındır, gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kaleci maçtan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 21:24:00 -
Gözyaşlarına hakim olamadı! Hastaneye kaldırıldı

Süper Lig 'in 11. haftasında Konyaspor 'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık üstüne sakatlık yaşandı. Maçın henüz başında 2-0 geriye düşen, 58. dakikada adale sakatlığı nedeniyle Luiz Gustavo'yu kaybeden sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Altay Bayındır'dan geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın 70. dakikasında Konyasporlu Serdar Gürler ile çarpışan Altay, acılar içerisinde yerde kaldı. Sağlık ekibi, 23 yaşındaki kaleciye hemen oyun alanında müdahale ederken kenara değişiklik işareti yapıldı.

Gözyaşları içerisinde oyundan çıkan Altay'ın yerine 72. dakikada Berke Özer girdi.

NTV'nin haberine göre, Fenerbahçe'de sakatlanan Altay Bayındır, hastaneye kaldırıldı.

Yıldız file bekçisinin omuz kapsülünde zedelenme olması halinde birkaç hafta sahalardan uzak kalabileceği öngörülüyor. Net tespit çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

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