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Dünya Gözü dönen anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü!
Dünya

Gözü dönen anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü!

Lübnan'da bir kadının, kızına saldırdığı iddia edilen köpeği av tüfeğiyle öldürdüğü anlar ortaya çıktı. Hayvan hakları koruyucuları, genç kadını hareketi nedeniyle kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 09:58:00 -
Gözü dönen anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü!

Lübnan'da geçtiğimiz ay meydana geldiği belirtilen bir olayın görüntüleri ortaya çıktı. İddialara göre Lübnan'ın Bekaa vilayetindeki Batı Bekaa bölgesinde bir sokak köpeği, kız çocuğuna saldırdı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İntikam İçin Köpeği Vurdu

Kızının durumu gören ve çılgına dönen anne, eline aldığı pompalı tüfekle köpeğin olduğu yere giderek hayvanı öldürdü. Bu anlar da çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Büyük Tepki Gördü

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anneye büyük tepki gösterildi. Hayvan hakları savunucuları, kadının yaptığı hareketin yanlış olduğunu savunarak, cezalandırılmasını talep etti.

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Yorumlar

Erdem

Bir iyi yapmış bir iyi yapmış. Ellerin dert görmesin kadın. Bir tane de köpekçilerin topuğuna sıksaydın ne iyi olurdu. Azgın azınlığa lanet gele.

huseyin

anne annelik görevini yerine getirmiş eline sağlık. hayvan hakları savunucularını da barınağa kapatalım
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