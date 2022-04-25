Gözü dönen anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü!

Lübnan'da geçtiğimiz ay meydana geldiği belirtilen bir olayın görüntüleri ortaya çıktı. İddialara göre Lübnan'ın Bekaa vilayetindeki Batı Bekaa bölgesinde bir sokak köpeği, kız çocuğuna saldırdı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İntikam İçin Köpeği Vurdu

Kızının durumu gören ve çılgına dönen anne, eline aldığı pompalı tüfekle köpeğin olduğu yere giderek hayvanı öldürdü. Bu anlar da çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Büyük Tepki Gördü

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anneye büyük tepki gösterildi. Hayvan hakları savunucuları, kadının yaptığı hareketin yanlış olduğunu savunarak, cezalandırılmasını talep etti.