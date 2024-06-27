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Gündem Gözü Avrupa’da olan hekimler meslektaşlarınıza bakın
Gündem

Gözü Avrupa’da olan hekimler meslektaşlarınıza bakın

Yeniakit Publisher
2024-06-27 15:13:00 -

İngiltere Tabipler Birliği üyesi pratisyen hekimler greve giderken, akıllara kapağı Avrupa’ya atmak isteyen doktorlar geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, hükümetle maaş düzenlemesi konusunda anlaşmazlık yaşayan İngiltere Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler greve gitti.

Londra'nın St. Thomas Hastanesi önünde toplanan BMA üyesi pratisyen hekimler yetersiz zamları protesto etti.

Görüntüler akıllara kapağı Avrupa'ya atmaya çalışan muhalif doktorları getirdi. Zira bu İngiltere'de doktorların yaptığı ilk eylem değil. Geçtiğimiz aylarda da hükümetle maaş düzenlemesi konusunda anlaşmazlık yaşayan İngiltere Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler iş bırakmıştı. Şubattaki eylemler son bir yılda 10'uncu grev idi. Londra'nın St. Thomas Hastanesi önünde toplanan BMA üyesi hekimler, enflasyonun altında kalan zamları, hükümetin uzlaşmaz yaklaşımını ve yeterli seviyede personel bulunmamasını protesto etti.

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