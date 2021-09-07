Göztepe'ye Sırp teknik direktör
Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi.
Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi.
Geçen hafta Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, İzmir'e getirdiği Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensipte anlaşma sağladı.
İzmir'de Başkan Mehmet Sepil'le bir araya gelen 38 yaşındaki çalıştırıcının en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.