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Göztepe'nin kamp programında değişiklik

Sarı-kırmızılı ekip Bolu yerine Afyonkarahisar'da kamp yapacak

14 Temmuz 2019 Pazar 14:05
Göztepe'nin kamp programında değişiklik

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe, sezon hazırlıkları kapsamında Bolu yerine Afyonkarahisar'da kamp yapacak.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının sezon hazırlıkları kapsamında İzmir'deki çalışmalarını bugünkü tek idmanla tamamladığı belirtildi. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcuların ısınmanın ardından kuvvet ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekibin yarın yapacağı iznin ardından Afyonkarahisar'da kampa gireceği belirtildi. Daha önce Bolu'da gerçekleştirileceği açıklanan kampın saha zeminlerinde oluşan problemlerden dolayı Afyonkarahisar'a alındığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:05
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. kamp
  4. SÜPERLİG

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