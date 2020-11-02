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Spor Göztepeli futbolcular depremde hayatlarını kaybedenleri andı
Spor

Göztepeli futbolcular depremde hayatlarını kaybedenleri andı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:49:44 -
Göztepeli futbolcular depremde hayatlarını kaybedenleri andı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik ekibi ve futbolcuları İzmir'de depremde hayatlarını kaybedenleri andı.

Adnan Süvari Tesislerindeki antrenman sahasının kenarına asılan "Geçmiş olsun İzmir, başımız sağolsun" yazılı pankartta depremde hayatlarını kaybeden bir dönem Göztepe'de staj yapan Ali Çağın Kaygusuz ve sarı-kırmızılı taraftar Alp Cengiz'in fotoğrafları yer aldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet idman önceside pankartın önüne karanfil bıraktı.

Göztepe Kulübü Twitter hesabından da şu paylaşımda bulunuldu:

"Biz ki zamanı tırnak içine alıp yaşadık.' Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz."

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