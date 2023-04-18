Göztepe’den sezon rekoru

1. Lig'inm 33. haftasında Göztepe'nin Eyüpspor’u konuk ettiği mücadeleyi tribünde 15 bin 840 taraftar izlerken, sarı-kırmızılılar adına bu sezonki seyirci rekoru da bu maçta kırılmış oldu.

1. Lig’de son haftalarda üst üste galibiyetlerle yükselişe geçen Göztepe, bu süreçte karşılaştığı Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatya (hükmen), Denizlispor, Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü, müsabakalarından 3 puan alan taraf olurken, Boluspor ve Pendikspor maçlarında ise 1 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlarda bu başarıya duyarsız kalmayıp ve Eyüpspor maçında bu sezon kendileri adına seyirci rekorunu kırarak takımlarına destek verdi. Zorlu karşılaşmayı tribünde 15 bin 840 biletli taraftar takip ederek bu sezonun seyirci rekorunu kırdı.

Göztepe de play-off hattını ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu müsabakayı 1-0 kazanarak Gürsel Aksel Stadyumu’na gelen taraftarını mutlu etti. Böylece İzmir temsilcisi puanını 53’e çıkartarak haftayı 6. sırada tamamladı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, 23 Nisan Pazar günü İzmir derbisinde Altay’a konuk olacak.