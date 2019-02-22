Göztepe-Trabzonspor maçından notlar - Göztepe, geçen haftaki maça göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı- Müsabakaya 16 kişilik kadro ile çıkan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor ilk 11'inden farklı 3 isme şans verdi



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi Göztepe, Trabzonspor karşısında son oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Ligde 23. haftaya düşme hattındaki MKE Ankaragücü'nün 1 puan önünde giren Göztepe'de son oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre ilk 11'inde 6 farklı isim mücadele etti. Teknik direktör Kemal Özdeş, sakatlığı bulunan Lumor Agbenyenu'nun yanı sıra Wallace Reis, Alpaslan Öztürk, Yoan Gouffran, Halil Akbunar ve Deniz Kadah'ın yerine Berkan Emir, Kadu, Celso Borges, Serdar Gürler, Yasin Öztekin ve Cameron Jerome'a şans verdi.

- Trabzonspor'da 3 değişiklik

Maç kadrosunda 16 ismin bulunduğu Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Kaleci Arda Akbulut'un yanı sıra Vahid Amiri ve Abdülkadir Ömür'ün yerine Uğurcan Çakır, Abulkadir Parmak ve Filip Novak forma giydi. Trabzonspor'un İzmir kafilesinde yer alan oyunculardan Vahid Amiri ve Muzaffer Cem Kablan maç kadrosunda yer almadı. Hayatını kaybeden eski milli futbolculardan Abdullah Çevrim için müsabakadan önce saygı duruşu yapıldı.

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